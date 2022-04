Había expectación en Vigo e arredores por ver en directo a nova xira de Tanxugueiras e foi o pasado venres á noite cando se cumpriu a arela. Pasadas as 22.00 horas no hall do Auditorio Mar de Vigo, con arrecendo a flocos de millo e cachorros quentes, unhas 1.300 persoas –dende nenos a adolescentes, ata maiores– se xuntaron para a que seguramente será a maior foliada do sur de Galicia deste ano demostrando que o tradi en vivo ten tirón na urbe.

Sobre o sobrio escenario –todo en negro con só un círculo central no pano traseiro que foi mudando de cores– apareceron as tres bravas raíñas para ofrecer un tema inédito do vindeiro e terceiro disco.

Como preludio, escoitábase a voz enlatada dunha cantareira que comezaba con “arrieiro” para despois de varias estrofas, Iago Pico cantarexar coa voz distorsionada e preparar a entrada coa percusión.

Xurdiron entón Aida, Olaia e Sabela que ofreceron baile tradicional. Tras esta canción, seguiu o directo con outro novo tema.

Se ben o público estivo entregado dende o principio, a catarse ferveu con “Averno”. O Ryden non estivo presente pero si o seu espírito.

Dende o principio, sobresaínte para o son, algo moi subliñable nun espazo –o hall– que non sempre ofrece boa sonoridade. Isto contribuiu a unha total comuñón entre público e Tanxugueiras con palmas e coros en case todas as cancións.

Tras “Averno”, o grupo conectou co seu anterior disco ao interpretar “Perfidia” –con Palacín á batería– aclarando Aida que era un tema dedicado “a todas as persoas que algunha vez me fixeron dano”.

Foi con “O querer” –maxistral– cando Olaia fixo un chamamento a “conectarse” coas raíces “para non perderse” encabalgando a ritmo de pandeireta coa “Xota de Limiñoa” e seguirlle a “Muiñeira de Sísamo” coas que grupos do público se soltaron a bailar facendo oco mentres o resto aturuxaba.

De feito, Aida resaltou: “Non sabedes o que mola ver a xente disfrutar da música tradicional e encher escenarios como este facendo música en galego (...) Viva Galicia!”, o que foi moi aplaudido.

Outro momento máxico viviuse cando sentaron as tres ao borde do escenario para interpretar “Cambia todo” –a colaboración con Muerdo– que en vivo gaña graos.

Houbo tamén momento especial na coda: un mix en clave reggae que evolucionou a pop de varios temas cantados ata ese momento. O público berraba Tanxugueiras, Tanxugueiras e Sabela aproveitou para facer unha defensa dos “amores libres, sen facer mal” como presentación doutro tema novo con son rumbeiro. “Sede libres, por favor”, suplicou.

Por suposto, non faltaron “Midas”, “Figa” e “Terra”, no remate, que tivo un peche electrónico novo de tolear (no bo sentido), se ben o adeus foi o “Ajárrate” enlatado de Merces Peón, unha homenaxe á pioneira da mestura tradi galego-electrónica.

Foi hora e media inesquecible na que demostraron a súa valía, por se alguén inda o dubidaba. Fóra, houbo foliada total dos fans con baile, pandeiretas e canto case unha hora máis.