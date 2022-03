Son Estrella Galicia sigue con los conciertos y anuncia una programación con jóvenes talentos y artistas consagrados españoles y también procedentes de países como Estados Unidos, Taiwán, Canadá, Israel, Argentina, Bélgica, Reino Unido o Colombia. Así, el proyecto musical cervecero promete experiencias transformadoras en salas Vigo, A Coruña, Santiago, Madrid, Barcelona, Granada y Oporto, entre otras.

Además, habrá una gran diversidad de géneros musicales con conciertos de artistas y bandas de pop, folk, rap, post-punk, indie rock, country, blues, flamenco, hip hop o r&b. Así, entre los internacionales del cartel están Clap Your Hands Say Yeah, Lola Marsh, Adam Green, DIIV, Sunset Rollercoaster, 9m88, Pond, Death Valley Girls, Lido Pimienta, Fantastic Negrito, Julie Doiron, Flamin’ Groovies, Meskerem Mees, The Natvral, Bandalos Chinos, Nadia Rose, Bodega o Children of Zeus. Por su lado, la representación nacional está marcada por el talento femenino de Verde Prato, Belako o Soleá Morente.

Asimismo, Son Estrella Galicia explorará experiencias disruptivas que traspasan los escenarios habituales para desvelar otras realidades de los artistas. De esta manera, nuevos referentes se unirán a Xoel López o Kase.O en el Origins x Son Estrella Galicia, en la que ellos mismos relatarán cómo fueron sus inicios. También fomentará ideas y proyectos que generen un impacto positivo en el entorno a nivel social y medioambiental.

Xoel López - ORIGINS x SON Estrella Galicia Recorremos A Coruña junto a Xoel López, que protagoniza el tercer capítulo de ORIGINS x SON Estrella Galicia. Anécdotas, lugares y morriña se van entrelazando en un peculiar viaje que termina con un mini directo desde el Estadio de Riazor de su querido Real Club Deportivo de La Coruña ⚽🎸

La programación confirmada empieza este domingo en A Coruña con el concierto de Julie Doiron para seguir el día 12 en Oporto con Bodega y La Paloma No Porto. Madrid acoge el jueves 21 la actuación de Verde Prato, Bruma y 981 Heritage. Ese mismo día toca Framin’ Groovies en Granada y Belako llegará a Vigo el viernes 22 de abril.