“Hoy un artista no solo tiene que hacer buena música, tiene que dominar las redes”

Aunque desde hace seis años reside en Madrid, Pablo Novoa echa de menos el sonido del mar, el olor a salitre y las puestas de sol con las Cíes de fondo. Por eso, escapa siempre que puede, aunque no todo lo a menudo que deseara. Su nueva faceta como director artístico del Barbeira Season Fest, que se celebrará en Baiona del 31 de agosto al 4 de septiembre, le permite no solo adentrarse en una faceta desconocida hasta el momento, sino mantenerse conectado a Galicia y saborear lo que artísticamente se cuece en casa. La hornada, asegura al ex Golpes Bajos, es muy buena.

–¿Cómo vive esta nueva faceta?

–Por un lado, asumiendo que soy un novato en este lado del negocio, pero por otro, muy ilusionado porque, al fin y al cabo, sí que tengo experiencia de muchos años de tocar en festivales y conciertos, y de escuchar a grupos.

–¿Se puede ser novato en algo después de tantos años de carrera musical?

–Soy un culo inquieto y me gusta meterme en cosas que no he hecho antes y, además, desde hace seis años vivo en Madrid y mi vínculo con Galicia es muy importante para mí y esta era otra forma de seguir teniéndolo.

–¿Tiene morriña?

–Soy muy 'morriñento'. Me cuesta mucho no vivir al lado del mar. Madrid es una ciudad muy acogedora, pero salto a Galicia todo lo a menudo que puedo.

–¿Qué objetivos se marca al frente del Barbeira Season Fest?

–Todos los festivales tienen que tener una personalidad propia y en este proceso estamos. Queremos ofrecer buena música, pero también aprovechar el entorno espectacular que tenemos, la gastronomía... Queremos hacer un festival que mire a los cuatro puntos cardinales: al sur a Portugal, al norte a Galicia, al este al resto del Estado y al oeste a América. Y queremos subrayar una serie de cosas.

”En la música ha habido una endogamia masculina de la que tenemos que salir”

–Por ejemplo...

–No creemos que la igualdad sea poner siete artistas hombre y siete mujeres, pero sí es cierto que ha habido una endogamia masculina en la música de la que tenemos que salir,. Por eso dedicamos un día más o menos a mujeres artistas, con nombres como Zahara, la banda gallega Bala y Maika Makovski. Y queremos hacer cosas para atraer a grupos gallegos jóvenes, cuidar la cantera y ser un balcón para que muestren lo que hacen.

–¿Cómo ve esa cantera?

–Hay una cantidad enorme de grupos y de propuestas muy interesantes en Galicia. Me hace ilusión ser, en cierto modo, parte de una herramienta que permitirá mostrarlo.

–¿Es más complicado hacerse un hueco ahora que cuando comenzó con Golpes Bajos?

–Es diferente. Antes se jugaba más a una sola carta, pero si salía, salía. No existía internet, había muy pocas ofertas, la industria era pequeña... Ahora puedes escuchar de todo, pero es un mar tan grande que es muy difícil significarse. Hoy un artista no solo tiene que hacer buena música; tiene que saber dominar las redes para hacerla llegar, y eso es otro trabajo más. En los 80, había mucha ilusión pero no había profesionalización. Todo era más oscuro, más complejo y disfrutabas menos a no ser que te tocara estar en un momento muy muy bueno de tu carrera. Hoy no ocurre eso, aunque por otro lado, toda esa profesionalidad, esa industria que se ha creado y que da de comer a tanta gente, también crea una responsabilidad enorme; en cada disco, cada vez que te planteas una gira, cuando sales en televisión... todos los días tienes que tener un nivel muy bueno.

"Las consecuencias económicas son claras y la salida lenta de la pandemia está siendo muy dura"

–La pandemia ha sido un batacazo...

–Yo me siento privilegiado porque estaba en una banda de televisión y, por tanto, seguía trabajando, cosa que el noventa y tantos por ciento del gremio no hacía. Las consecuencias económicas son claras y la salida lenta de la pandemia está siendo muy dura. No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo sin ponernos delante del público y mientras la gente ha ido tramando cosas que tiene ganas de sacar. La gente necesita trabajar ya. Por el camino se han quedado muchos festivales, grupos y técnicos.

–De “Leit Motiv” queda su banda, que ha traspasado la televisión.

–En un primer momento no pensábamos en ser una banda de directo porque fue diseñada para el programa, que tiene otro concepto, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que teníamos un repertorio con sentido e incluso los compañeros nos animaban, nos decían que teníamos un sonido propio aunque hiciéramos versiones. Y como nos llevamos muy bien decidimos seguir.

–¿Qué balance hace de su etapa en “Leit Motiv”?

–Fue maravillosa. Creo que todo el equipo tenemos conciencia de haber hecho uno de los mejores “late night” de este país. Yo he aprendido mucho, y he tenido la suerte de tocar y de relacionarme con mucha gente. Ha sido una etapa muy luminosa profesionalmente.

–¿Cómo se plantea su futuro?

–Aparte de tocar con La Banda de Leit Motiv, la próxima semana viajaré a Cádiz a ensayar con Nono García, con quien podría grabar otro disco. Ya grabamos “Radio Pesquera”, con el que yo quedé encantado. Además, estoy trabajando en la música de un musical, así que estos meses tengo mucho que componer, que arreglar y que preparar. Prefiero no dar más detalles hasta que no esté todo más avanzado, aunque esperamos poder anunciar el proyecto este verano. No estar en “Leit Motiv” me permite moverme más y retomar proyectos que tenía aparcados.

–Dice que es muy ‘morriñento’. ¿No se plantea regresar a Vigo?

–De momento me quedo porque hay trabajos que tengo que hacer y que se realizan mejor desde Madrid. En la etapa de “Leit Motiv” era más difícil ir a Galicia porque trabajábamos de lunes a jueves e incluso a veces los viernes también estaba en Madrid, pero ahora tengo más posibilidad de ir por la semana, así que aprovecharé esta ventaja.