El festival O Son do Camiño, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio en el Monte do Gozo de Santiago, agotó ayer los últimos abonos a la venta en solo unas horas. La organización señaló que la cita reunirá a 40.000 asistentes para disfrutar de las actuaciones de artistas de talla internacional como The Chemical Brothers, Justice, C. Tangana, Liam Gallagher, Tiësto o Nathy Peluso.