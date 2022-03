“La búsqueda infinita” es la banda sonora de una vida marcada por los viajes, una fotografía de lo que para Frans Banfield significa la música y, sin duda, el proyecto más personal y arriesgado del músico y compositor argentino afincado en Vigo. Los temas de este nuevo disco, el cuarto que publicará en solitario fueron compuestas en distintas partes del globo y en diferentes momentos, pero le deben ver la luz al confinamiento. Fue en ese parón obligado cuando Banfield encontró esas letras, guardadas en reposo, y les puso música. Se trata de un disco documental en el que sus seis temas van enlazándose con imágenes de conciertos del músico hasta crear una historia. El viernes 4 de marzo (21.30 h.) presentará en el Sinatra Cóctel Bar de Vigo un avance de este disco en un concierto con artistas invitados y con entrada gratuita.

–“La búsqueda infinita” es más que un disco, es casi un documental sobre su carrera.

–Es un disco documental que relata el recorrido de mi vida como un músico de 38 años, que estos últimos diez años solo viajó y tocó. Cada canción fue compuesta en alguno de los lugares donde estuve de paso con la música: Galicia, Buenos Aires, Nueva York, República Dominicana, Bolivia y Uruguay. El disco se compuso durante el confinamiento, a distancia con el productor argentino Germán de Aloia. Es un disco realizado con instrumentos autóctonos de distintos países con bases rítmicas electrónicas modernas y que cuenta con diez invitados también de distintos países, entre los que están José García, un músico gallego que vive en Taiwán; mi hermano Juanma Ons; músicos de Salta y Jujuy (norte de Argentina), y de Vigo, como Nillo Nández, con quien interpreto estos temas a dúo. Con la productora Vigopolis hemos grabado los conciertos que hice el año pasado aquí en Galicia.

–¿Todo se hizo a distancia?

–Sí. Hasta ahora no he pisado ningún estudio. Como todos los temas son con voces rítmicas mezcladas con instrumentos tradicionales se pudo hacer por internet ante la imposibilidad de traslado. El próximo día 15 me voy a Buenos Aires a terminarlo. Faltan grabar las voces y algunos arreglos.

–¿Por qué “La búsqueda infinita?

–El título refleja que la música para mí es un camino y una búsqueda que no quiero que tenga fin. Es un disco totalmente diferente a mis once anteriores trabajos, que albergan funk, blues, pop, trip hop... Este es un disco de música electrónica y de eso se trata, de buscar, de indagar esos caminos de las músicas que me influencian y convertibles en canciones y en discos, en este caso, documental. Tanto el disco como el concierto tienen un aire “chill out”, el que busque divertirse no lo va a encontrar.

–¿No?

–No, no. Es un disco muy de paisajes, un viaje profundo desde el corazón, con todos los estados que puede tener: amor, melancolía, alegría, distancia. el sentido de pertenencia... Después de veinte años aquí no sé si soy más argentino que gallego... Todo esto cuento. Son letras, apuntes de viajes que rescaté durante el confinamiento porque tuve tiempo para hacerlo. Es un proyecto con el que estoy muy ilusionado. La idea es que el disco gire por la pantalla, en plataformas en “streaming” y festivales audiovisuales de documentales y cortometrajes, y tal vez hacer una edición limitada en vinilo. Esto es un fetichismo mío.

–¿Es su disco más arriesgado?

–Totalmente. Tengo clarísimo que puedo perder público, pero también estoy muy esperanzado en ganar gente más joven. Mi público suele ser de 40 para arriba. Soy consciente de que puedo perder parte de este público, pero tengo la ilusión de que el 30, el de veintitantos se interese. Tengo que cercar esa brecha.

–¿También es el más personal?

–Sí. Ahora, con 38 años, me paro en la vida y debido al COVID hago un balance. Por el miedo que tenía, que teníamos todos, creo, sobre qué iba a pasar, si nos íbamos a extinguir, a morir...