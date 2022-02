O programa da TVG “Caderno de Bitácora”, dirixido, escrito e presentado por X. H. Rivadulla Corcón, desprázase hoxe á Guarda para pasar a xornada con cun home especial: Manuel Cadilla, que na súa vila coñéceno como “Maruxo”. Mariñeiro na baixura, no mar difícil da Guarda, e na altura en mares como o de Marrocos ou Namibia. E para coñecelo mellor estará acompañado polo seu cuñado e amigo Desiderio Rodríguez “Cuqui” e o tamén amigo José María Lomba “Chiño”, tamén homes de mar.

A Guarda é un enclave que aporta mariñeiros de moita sensibilidade, e os espectadores van descubrilo con Maruxo recitando a Rosalía de Castro e un poema da súa autoría. Pola súa sabedoría mariñeira, a súa sensibilidade poética, e o seu carácter entrañable “Maruxo” merece o noso recoñecemento e homenaxe.

Todo en Maruxo foi mar, porque o mar o condicionou todo. Xa con dezaseis anos a vida empuxouno ao mar, e o espazo onde naceu, A Guarda. Neste mar bravo, con dezaseis anos descubriu que significa en verdade o mar bravo, cando empezou a traballar a arte do trasmallo. Logo cruzou a liña do horizonte para ir á pesca da lagosta a Marrocos, pesca que dou fama aos mariñeiros deste porto. Como tamén a pesca dos grandes peixes, o espada, o marraxo e os atúns. Di Maruxo que ir ao peixe espada foi a pesca máis dura. E din que se o mar non existira non existiría a poesía, e iso explica que mariñeiros escriban poesía. Maruxo é poeta, ten obra que fala da súa terra e o seu mar, e ten un referente na obra de Rosalía de Castro, a quen Maruxo, o mariñeiro da Guarda, recita coa súa memoria prodixiosa.

Manuel Cadilla “Maruxo” é un home moi querido no porto da Guarda, asunto que recalcan moito os dous padriños que van axudar a facerlle homenaxe dándolle unha sorpresa: “Cuqui” e “Chiño”.

“Náufragos”

Por outra banda, o programa “Náufragos” da TVG, ofrece mañá (11.50 h) o capítulo titulado “Nas rochas familiares” no que aborda a traxedia do Nuevo Cacharelo.

Era 9 de xullo do 2002. Había unha pequena marexada, pero podíase saír a faenar, e a flota de Tapia de Casariego saíu ao mar. Cando os homes do Nuevo Cacharelo levantaban as últimas nasas, o patrón veu vir unha forte onda, intentou manobrar, pero en segundos o golpe de mar fixo dar volta ao barco. Julio César Entrerrios, o patrón, e Álvaro González, perderon a vida. Miguel González logrou sobrevivir agarrándose a unha defensa do barco.

O programa entrevistará ao único sobrevivente e tamén falará con Tino e Cuco González, irmáns do náufrago falecido Álvaro González.