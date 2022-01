Non hai dúas sen tres. Por fin, a terceira compoñente de Tanxugueiras xa está en Benidorm, tras unha expedición desde Galicia que se repartiu en varias xornadas ao longo desta semana, por mor dos positivos COVID das cantareiras. A cousa foi por quendas, e nesta última, a xemelga que faltaba para que o trío poida poñer os seus aturuxos sobre o escenario do Benidorm Fest, tranquilizou a todos os seus siareiros a media mañá cunha foto que subiu ás 'stories' do perfil da banda galega en Instagram, dende o avión no que xa viaxa Olaia Maneiro. "Compañeiriña leal, esta noite hai foliada!", comentaba a pandereteira galega na súa 'storie', mentres amosa o sinal de triunfo coa sua man.