The Soul Jacket cierra la gira de su disco “Let me Stand” en su cita navideña en Vigo El sexteto de rock and roll actúa el jueves en la sala viguesa Mondo Club | La banda está inmersa en su sexto disco, en el que experimenta con nuevos efectos