*Músico

Buen viaje, querido Antonio

Quería escribir en tercera persona para contarles que se ha ido un amigo, pero no puedo, es imposible ocultar el inmenso cariño y admiración que siento por Antonio y eso no me permite hablar como si no fuera yo. Nos conocimos en aquellos primigenios 80, cuando Vigo comenzaba a desperezarse y a desarrollar todo su potencial cultural e industrial... En esas nos encontramos... Él era un próspero empresario del sector de la carne y yo llegaba con mi valija de viajes y canciones... Él me abrió su corazón y su casa, en la que no faltaban reuniones de música y asados con otros amigos que llegaban a compartir nuestras vivencias, nuestras historias de vida y también el asado... Poco a poco, fui admirando a la persona. Sus anécdotas, siempre interesantes, me hicieron saber que de muy joven se había ido a Buenos Aires escondido en un barco, como polizón, y allí comenzó a vivir un tiempo que lo marcó para siempre... Conoció a grandes figuras del tango y de la noche porteña, hizo amistad con el Polaco Goyeneche y con Juan Carlos Mareco, entre otros, y vivió de cerca el gran éxito del mítico “Michel Angelo”, que acababa de inaugurarse. En compañía de Antonio, conocí personas famosas e importantes, por sus cargos u ocupaciones, empresarios del petróleo, artistas de fama internacional, ministros, etc... pero también a gente sencilla y especial, que destacaba justamente, por esa forma inconfundible con que se detecta a las buenas personas. Él tenía el diálogo perfecto para todos... era un “atento escuchador” y con un gesto como “de despistado”, mostraba interés y sorpresa a la vez. Era muy agradable conversar con él. Para los niños era el abuelito de Heidi; para la familia, un aglutinador de sentimientos; para Rosa Mary, su amor y compañero, y para los amigos, la sonrisa sincera y la mano cálida de quien brinda el corazón. Fue explorador en el alto Amazonas y se trajo a Galicia a un cacique Jíbaro que al parecer era descendiente de gallegos... ¡¡¡Qué grande Antonio!!! Fue artista de cine y carnicero, viticultor y sembrador de amistades, y hasta tocaba algún tango en la armónica. ¡¡¡Tuviste una vida intensa viejo...!!! Fuiste casi todo lo que quisiste, pero tu logro más importante es el buen recuerdo que dejas en los que te conocimos y te queremos desde siempre. Nos veremos algún día, y nos contaremos historias, entre toque de armónica o afinando la milonga “La Primavera” del gaucho Víctor Velázquez. ¡Buen viaje, querido amigo!