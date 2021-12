Comando G es el nuevo programa de espectáculo y entretenimiento de la TVG que comenzará a emitirse la noche de los miércoles a partir del próximo 8 de diciembre. Se trata de un talent show, presentado por Adrián Díaz, en el que cinco famosos gallegos compiten duro cada semana por un premio que donarán a una organización solidaria. El resultado, un espectáculo absoluto, “un show delirante, surrealista y diferente, lleno de máxima diversión”.

–¿Cómo definiría Comando G Celebrity?

–Es un talent show de celebrities, en el que los protagonistas absolutos son los cinco famosos. Un programa en el que viven experiencias que ellos no vivirían por sí mismos. Son retos, oficios y experiencias que les llevan al límite y que desvelan su lado más oculto al público. Es muy interesante ver cómo afrontan estas vivencias, que seguramente, si no fuera por el programa, jamás realizarían.

–¿Cómo le comunicaron que iba a ser el presentador de Comando G y cómo se sintió?

–Fue una llama de teléfono por parte del director, Miguel García Barros, que me ofrecía la oportunidad de poder presentar el programa y, la verdad, es que no me lo creí. Pensé que era una broma directamente, pero después me explicó cómo iba a ser el proyecto y fue para mí una tremenda ilusión. Y desde el momento en el que recibí la llamada, deseaba ya juntarme con el equipo y llegar a plató para ponernos a trabajar.

–¿Cómo es su papel de presentador en este formato?

–Realmente, pasármelo bien. Hacía mucho, mucho tiempo, que no me lo pasaba tan bien haciendo un programa de televisión y disfrutaba tanto de hacer mi trabajo. La verdad es que el programa es un espectáculo absoluto y creo que ésta es la mejor palabra para definirlo. Creo que es un show tan delirante, tan surrealista, tan diferente, que al final, quieras o no quieras, acabas disfrutándolo un montón. Y esa es la clave, que todos lo pasamos estupendo, desde el equipo técnico hasta el público disfruta y se crea una atmósfera en la que todos nos divertimos mucho.

–¿Es un registro como presentador diferente al que ha hecho hasta ahora?

–Yo creo que es el programa en el que más orgánico y en el que más natural me he sentido. Me refiero a que a la hora de prepararme lo único que he hecho es mentalizarme de disfrutar y creo que estoy siendo más yo que nunca. Hago lo que me sale de dentro y eso me permite disfrutarlo, tal y como lo estoy haciendo.

–¿Cómo es el casting del programa?

–La verdad es que el casting es espectacular: Paloma Lago (presentadora y modelo), Alberto Comesaña (cantante de Amistades Peligrosas), Lucía Rodríguez (presentadora), Trisha Fernández (presentadora y actriz) y Patricia Pérez (presentadora y naturópata). Sin duda, uno de los puntos fuertes del programa es lo diferente que son entre ellos. La diferencia de caracteres y de cómo afrontan cada uno de ellos sus experiencias. Considero que en la diversidad de nuestros protagonistas está una de las claves para que el programa esté siendo tan divertido y espectacular.

–Otra clave es el jurado. ¿Cómo es?

–Una de las cosas que más ilusión me hizo cuando el director me dijo que iba a tener la oportunidad de presentar este programa era la posibilidad de trabajar con Xosé Manuel Piñeiro y con Xosé Luis Blanco Campaña. La verdad es que para mí Xosé Manuel Piñeiro siempre fue un referente, crecí con él viendo sus programas en la Televisión de Galicia y siempre tuve esas ganas y esa ilusión de compartir un proyecto con él. Cuando supe que estaba aquí, para mí fue una de las mayores alegrías que me llevé profesionalmente. Y se está confirmando, porque es un placer trabajar con ellos. Están haciendo una labor espectacular y nada fácil, ya que los famosos compiten y compiten duro y, en sus manos, además de en la del público, está la decisión del ganador de cada programa. El jurado en este programa está haciendo un trabajo espectacular, que está desempeñando a las mil maravillas. Y siempre apoyado por la artista invitada cada semana.

–¿Usted, que ha estado al otro lado, cómo ve la actuación de los famosos tanto en sus experiencias en exteriores como sobre el escenario?

–Es complicado porque en mi caso, por ejemplo en programas como Larpeiros, yo sabía dónde iba y me preparaba mis grabaciones. Vas mentalizado de lo que te vas a encontrar. En el caso de los famosos de este formato, no saben nada y entonces es una auténtica aventura. Llegan a un lugar sin saber qué es lo que van a hacer ni qué es lo que van a vivir, así que para mí tienen muchísimo mérito cómo están llevando a cabo las experiencias.

En la mayoría de los casos, tienen una gran disposición y están siendo muy generosos. No todo el mundo sería capaz de abrirse tanto en cada reto como lo están haciendo ellos. Yo creo que la palabra clave es generosidad por su parte, la verdad. Están mostrándose como nunca los habíamos visto y eso va a llamar muchísimo la atención del espectador, y esa cercanía con nuestros famosos es parte del éxito del programa.

Y, por otro lado, también realizan un gran esfuerzo cantando en directo una canción versionada, en la que hablan de la experiencia. Y eso es muy, muy complicado. La gente que trabajamos en esto sabemos que hacer algo en directo para lo que no estás preparado es muy difícil, porque realmente por mucho que ensayen no son cantantes, así que para mí es digno de admirar como cada semana se ponen delante del micrófono y sacan adelante esas canciones mucho mejor de lo que la gente se puede esperar. Realmente, todos nos hemos llevado una sorpresa con la calidad de cantantes que tenemos en el programa.

–¿Está reñido el talent show?

–Sí, hay mucha competición. Y cada semana más. Se nota que al principio había mucho compañerismo, que gane el mejor, pero ahora todos tienen esa parte competitiva que los hace mejorar cada semana y luchar por la victoria.

–Está atravesando un momento profesional muy bueno, pero también personal. Acaba de ser padre, ¡enhorabuena!

–Muchas gracias. Estoy muy bien y muy feliz. Hace poco que fui papá y además por partida doble. Y es cierto que los niños vienen con un pan bajo el brazo, un pan maravilloso que se llama Comando G y que espero que dure mucho tiempo y que los telespectadores de la TVG puedan disfrutar porque creo que es un programa que tiene mucho recorrido y que puede llegar para quedarse.