Tras el concierto delicatessen del pasado fin de semana de Luísa Sobral, el Sinsal Museo do Mar regresa a la agenda mañana y pasado. Este sábado, a partir de las 17.15 horas actuarán Marco Maril, Verde Prato, Nacho Faia Lar, Adrian Timms y Rebe; mientras que el domingo lo hará a las 13.00 horas Nico Casal. En el caso de la actuación del vigués Marco Maril, este acunará la delicadez de su sonido con las ondas del mar que tanto le han ayudado en su último disco, 15.11.18.

“Este directo va a ser algo especial porque el Museo do Mar es uno de mis sitios preferidos en la ciudad y en el proceso del disco fue muy importante. Algunas de las canciones las compuse en esa playa. Es un sitio al que acostumbro a visitar, me centra y me relaja”, explica el artista que este año actuó en el Sinsal Estrella Galicia en San Simón en un barco ante la ensenada.

Ahora, en Alcabre, actuarán con él Iria Vázquez (voz) y Macarena Montesinos (cello). Ambas tocaron también en el disco. No habrá audiovisuales. “Macarena tiene una forma muy propia de tocar el cello. Se refleja en el disco y en el concierto se notará más porque da lugar a partes más improvisatorias”, señala.

El directo servirá para presentar el álbum 15.11.18, cuya inspiración surge a raíz “de una crisis personal por una ruptura y por la necesidad de recuperarme y reencontrarme”, confiesa Maril (Apenino, Dar Ful Ful, así como compositor de la banda sonora de la película 9 fugas, de Fon Cortizo).

“Es –señala– un disco que marca este proceso, que va desde la oscuridad a la luz. Es lo que refleja el álbum y lo que intentamos plasmar en el directo”, al tiempo que reconoce que “gracias a una introspección para recuperar anímicamente mi estado fui encontrando un nuevo camino, nuevas personas”.

Todo ese periplo de sentimientos, sensaciones y notas resonará en la ría de Vigo mañana sábado con el mar como espectador y protagonista. “El mar está muy presente en el álbum y el piano. Mis discos siempre eran de música electrónica pero en ese momento de crisis pensé en el piano como un instrumento en el que volcarme para que me ayudar a distraer mi mente”, señala Maril.

Respecto al título del disco, indica que “es la fecha en la que el piano entra en mi casa”. El 15 de noviembre de 2018 este músico recibía en su hogar este instrumento para ahondar en la composición musical.

“Hay quien hace música para ligar; yo, para curarme y expresarme. Para mí, hay una necesidad de canalizar el dolor a través de la música y la creación de canciones”, detalla una persona que vuelve a cantar a Lorca en este disco en “Preciosa y el aire” más “Romance de la luna luna” tras homenajear “La leyenda del tiempo” de Camarón en el anterior álbum.