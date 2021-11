“Cada vibración de esta ópera les va a llenar el corazón”

Llega a Vigo una de las representaciones operísticas más importantes de la historia, “Madama Butterfly”, de Puccini. El auditorio Mar de Vigo acogerá el próximo 21 de noviembre un espectáculo a la altura de los grandes montajes que llenan los teatros más importantes de Europa. Con más de 70 artistas encima del escenario y casi tres horas de puro espectáculo, la cultura japonesa de la 2ª Guerra Mundial se dejará sentir en esta pieza musical en la que la protagonista, encarnada por la soprano Helena Gallardo, lucha por escapar del contexto asfixiante de una época especialmente cruel para las mujeres en un país tremendamente cerrado y machista. “Es una obra gigante, y una de las más maratonianas. Es un personaje que canta durante toda la representación. Es muy emocional y verdadera”, asegura Gallardo.

Una situación –la de los marineros en Japón, que tenían un amor en cada puerto– que las mujeres tenían que soportar porque en realidad no podían abandonarlos, cometían un delito al hacerlo. No así al revés. Butterfly, para sobrevivir, junto con su madre, se vestía de geisha y actuaba en las calles. En el segundo acto, la trama se centra en su relación con su amor norteamericano, con el que sueña con casarse para que se la lleve a EE UU y tener una vida mejor”, explica Gallardo.

Una soprano enamorada de Vigo

No es la primera vez que esta soprano, afincada en Madrid, viene a la ciudad olívica con un espectáculo. Confiesa que Vigo la atrapó desde el primer día. “Me encanta este lugar, Sabarís es precioso. Me impresionó el puerto, me maravilló la ría, me gustó mucho el clima, pero sobre todo la gente”, abunda. Para Helena, esta tierra es mucho más que una parada en la gira. Aún recuerda la primera vez que visitó la ciudad: “Era tan solo una niña, vine con mis padres y ya en aquel momento me gustó mucho. Pero ahora cuando vengo a trabajar ya procuro reservar, o bien para llegar antes, o normalmente, quedarme dos o tres días más en Vigo, para poder disfrutarlo como se merece”. “Madama Butterfly” está considerada como una de las primeras bandas sonoras de la música, y en esta ocasión, el público podrá disfrutar de una orquesta en directo.

No solo podrán escucharla, sino también verla, porque se estará también encima del escenario. Una experiencia musical que, además, pone de relieve el crudo papel de la mujer en la sociedad japonesa, que, aunque se ha avanzado desde entonces, todavía queda mucho por delante. “Sigue siendo muy machista, se sigue adiestrando a la mujer para la complacencia sexual”, destaca.

No obstante, indica Gallardo, la gente que nunca haya ido a ver una ópera, “Madama Butterfly” es la cita perfecta para hacerlo. “Les va a llenar el corazón con cada vibración”. Para ir haciéndose con las entradas, solo tienen que acceder a la página web auditoriomardevigo.com.