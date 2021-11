Sinsal Museo do Mar, o ciclo de Sinsalaudio que se celebrará a partir de mañá sábado na cidade de Vigo e que conta co apoio da Xunta de Galicia a través do Xacobeo 21-22, desvelou onte os artistas que actuarán os días 20 e 21 deste mes.

Trátase de Nico Casal, Marco Maril, Verde Prato, rebe, Nacho.Faia.Lar e Adrian Timms son os nomes anunciados que se suman ao de Luísa Sobral que actúa mañá no Teatro Afundación.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, e o co-director de Sinsalaudio, Luis Campos, visitaron co arquelógo Vicente Caramés as instalacións nas que se desenvolverán os concertos da fin de semana que vén.

O sábado 20, as actuacións desenvolversanse de 17.15 a 22.00 horas; mentras que na mañá do domingo 21 serán de 13.00 a 14.00 horas. As entradas para estas dúas xornadas xa están á venda en enterticket.es.

Segundo desvelou onte o festival, o recinto museístico contará con dous escenarios, situados nas salas Curiosidades científicas e Lonxa, nos que se sucederán os concertos ao longo da tarde.

Na primeira das salas, a máis pequena das dúas, terán lugar as actuacións en acústico do compositor e produtor británico residente en Vigo Adrian Timms e dunha das revelacións da escena actual: a poliédrica e hipnótica rebe.

A sala de maior capacidade, Lonxa, acollerá na tarde do sábado 20 os concertos do músico e artista sonoro Marco Maril, que presentará por primeira vez en Vigo o seu último disco, “15.11.18”, inspirado precisamente no Museo do Mar; Verde Prato, unha das máximas expoñentes da xeración de artistas que está a recuperar e reformular a tradición popular vasca da man de elementos electrónicos, debutará na cidade; e Nacho·Faia·Lar, o novo proxecto dos recoñecidos músicos Nacho Muñoz, Faia e Lar Legido. Ao día seguinte, ás 13.00 horas do día 21, o pianista e compositor galego de bandas sonoras Nico Casal ofrecerá o seu primeiro concerto na cidade olívica.

Haberá catro tipos de entradas: un bono para asistir a todos os concertos do sábado 20 (25 euros), entradas para público maior de 12 anos (8 euros cada sesión), billetes para menores de 12 anos ou desa idade no momento de celebración (3 euros) e entrada de balde para as e os menores de 3 anos.