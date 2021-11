Las salas de cine recibirán a principios del próximo año, si la previsión se cumple y la pandemia no lo impide, el estreno del nuevo largometraje de Alfonso Zarauza, el director que nos dejó con la boca abierta en “Ons” o que retrató la dureza del sistema en la crisis del ladrillo de 2008 con “Los fenómenos”. En esta ocasión, aprovecha la celebración del festival Cineuropa en Santiago para estrenar “Malencolía”, su nuevo filme, que también se podrá ver en el Culturgal de Pontevedra.

Se trata de su sexta película de ficción y advierte de que es “totalmente diferente a ‘Ons’”. “Queríamos trabajar el misterio, algo parecido al terror pero a mi manera, con los mismos protagonistas habituales” de sus películas, señala. Así, nos encontramos a Melania Cruz y a Xúlio Abonjo como una pareja de gallegos que decide mudarse de Alemania a Galicia.

“Como muchos gallegos llevan viviendo una década fuera, en Berlín, y por una desgracia vuelven a Galicia y cambia su vida porque se asientan en una aldea prácticamente abandonada donde tienen una vecina, interpretada por Iolanda Muíños”, explica Zarauza.

El lugar elegido es una aldea de O Irixo –comarca de O Carballiño– donde Sira (Melania Cruz) busca desarrollar su editorial de audiolibros de poesía, con especial interés por la obra de Sylvia Plath, entre otras autoras. Por su parte, Xúlio Abonjo (Pepe, en el filme) es técnico de sonido y participa en el proyecto de Sira, solo que su poeta preferido es Lois Pereiro.

En cuanto a la narrativa empleada en este largometraje, Alfonso Zarauza señala que e alternan flashbacks de la vida en Berlín cuando está con Navia, la mejor amiga de la pareja. “El pasado afecta al presente”, añade el realizador quien se muestra encantado de que el filme se pueda estrenar en Cineuropa.

“Tengo muchas ganas de presentarlo allí –será el 23 de noviembre– porque es un festival al que le tengo cariño porque es el de mi ciudad, en el que me he educado como espectador desde principios de los años 90 y en el que he ido presentando mis películas. El año pasado me dieron el premio por mi trayectoria. Me siento allí como en casa”, señala el director de cine gallego.

Añade Zarauza que “Malencolía” posee este título porque los personajes presentan diferentes tipos de melancolía: por la persona que ya no está; por el tiempo pasado o por un lugar.

En cuanto a las localizaciones del rodaje, indica que el entorno de O Irixo es un “sitio espectacular” que le recuerda “a la Galicia de la infancia”, con robles y castaños más vacas, de hecho, algunas aparecen como ‘figurantes’ en la película. “Ese paisaje me remite a mi infancia, a una Galicia que está desapareciendo”, apunta.

Respecto a la temática, reconoce que una vez más las relaciones de pareja son uno de los ejes de la historia, pero también la cuestión de género así como el discurso rural-urbano.

No obstante, hay otro tema que subyace y que está presente en el discurso transversal de la película y que es la apuesta de Zarauza por actores de mediana edad, entre 38 y 51 años de edad, “edades a las que normalmente dejan de llamar a las actrices para apostar por otras más jóvenes. Eso es algo rancio que no me interesa. A mí, me interesa trabajar con actores y actrices cuando están en el mejor momento de su carrera”.

Además de Melania y Xúlio, completan el elenco Diego Anido, Marta Lado, X. A. Touriñán, Ricardo de Barreiro, Ledicia Sola, Tito Asorey y Deborah Vukusic.

“Flâneur en Compostela”

Por otra parte, Zarauza también mostrará “Flâneur en Compostela”, una pieza “muy especial”, señala, de 20 minutos con imágenes rodadas en 16 milímetros a lo largo de 20 años en la ciudad donde vive y donde nació.

“Es un trabajo poético, experimental, un retrato del alma de Santiago”, señala el realizador, donde imágenes de lluvia se ensamblan con otras, así como textos escritos por él a lo largo de diferentes épocas de su vida, acompañado por la música del pianista vigués Nacho Muñoz, integrante del grupo Igmig.