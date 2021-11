Andrés Goteira presenta su documental Welcome to ma maison, donde un actor lucense va a la busca del director Winding Refn | La viguesa Lucía Estévez lleva a competición su corto O niño dos paxaros con su padre y hermano de protagonistas

El Festival Internacional de Cine de Gijón prepara nueva edición, desde el 18 al 27 de noviembre, y en ella se estrenarán varias obras gallegas. Por un lado, Andrés Goteira –que había llevado años atrás a Sitges su Dhogs con el que recorrió parte del planeta– presentará su largometraje documental Welcome to ma maison; mientras que la viguesa Lucía Estévez estrenará, también en competición, su cortometraje de docuficción O niño dos paxaros.

Para Goteira, la selección para Gijón es una excelente noticia ya que se trata de un festival que acoge y premia “películas salidas del corazón”. No hay que olvidar que el año pasado resultó allí premiada 9 fugas de Fon Cortizo; mientras que en el año 2018 conseguía un galardón La felicidad de los perros, del vigués David Hernández.

“A veces perseguimos asemejarnos a ídolos o intentar reflejarnos en gente que vemos en el escaparate de internet; imaginamos su vida, idealizamos cosas, perseguimos ser como ellos y nos separamos de nuestras propias vidas. Debemos ser nosotros, con nuestras circunstancias y para adelante”, reflexiona Andrés Goteira. Esta es una de las lecciones principales que ha tenido con la realización de Welcome to ma maison, un título que encierra una doble lectura.

“La traducción es bienvenido a mi casa, pero realmente, es bienvenido a mi cabeza, porque para nosotros nuestra cabeza es nuestra casa”, explica.

Para, quizás, llegar a la misma conclusión tras el visionado del filme, deberemos seguir el viaje del actor y cinéfilo lucense Igor Fernández por Santiago, Madrid, Barcelona, Meira (Lugo) y Bolonia hasta donde se desplaza en busca de su ídolo, el director de cine danés Nicolas Winding Refn (mejor director en Cannes en 2011 por Drive ).

Ese es el impulso de la película, llegar a conocer al realizador, un cineasta obsesionado con las manos, algo que también persigue Igor.

Sin embargo, en ese periplo Igor será mostrado con varias máscaras “sin que sepas nunca cuál es la que está verdaderamente mostrando: si la pura vida o la pura ficción y los puntos intermedios”, lo que convirtió el rodaje y desarrollo de la película en una experiencia “divertida, frustrante, con sufrimiento y compleja”, reconoce su director.

"Hay película"

“Hace cinco meses incluso lamentamos que no teníamos película, que no sabíamos cómo hacer. Fue desmotivante hasta que empezaron a pasar cosas y tuvimos película”, recuerda. “Por eso, que el Festival de Gijón nos llamase” certifica que “hay película”, añade para confesar que las frustraciones giraron “alrededor de mis frustraciones. Durante la preparación, se cayó el objetivo. ¿Hacia dónde iba? No había guion, ni posibilidades, no puedes hacer lo que quieres con la vida de alguien con quien no funcionó. Intentas revolver en la psicología y buscar otras perspectivas que no sean las de él buscando a Refn”.

Y la chispa fue darse cuenta de que había un equipo detrás buscando a Refn. “Empiezas a girar la cámara y empiezas a ver que también es interesante lo que hay detrás. Ese metadocu... ¿qué pasa detrás de una búsqueda?”, plantea Goteira.

La historia del padre

En el caso de Lucía Estévez, la viguesa –realizadora de la webserie Xan– explica que O niño dos paxaros es un cortometraje escrito con su hermano, Manu Estévez. “Comenzó con una línea documental pero al final mezcla ficción y documental narrada por mi padre. Él cuenta su historia”.

El protagonista –del que solo se oye la voz, pero no se ve en el metraje– comenzó a trabajar a los 16 años en un taller de coches en Vigo donde continúa.

“Hicimos como un juego, como si fuera el primer día de trabajo de mi hermano en el taller. Hablamos del trabajo como escultor del tiempo y al final hay un trabajo de danza que incorporo en mis últimos proyectos. La verdad, cuando dijeron que lo cogían para Gijón, llevamos una alegría”, confiesa la realizadora.

Hasta la ciudad asturiana, se trasladará toda la familia para la première. “Mi padre está contentísimo, vamos a ir todos a Gijón. Empecé el corto con cero pretensiones pero a mi familia le gustó mucho. Todo el rato hablé con mi padre quien participó en el proceso”, añade.

Respecto al título, señala que “es un juego de palabras entre el gallego y el castellano. El niño como casa de pájaros, pero también como un chico que empieza a trabajar muy joven, aceptando que es lo que hay, sin preguntarse si estaba bien o mal. Es la interpretación que hago yo de la historia de mi padre”, concluye Estévez quien también impartirá un taller sobre series web en el festival con Miguel Canalejo.