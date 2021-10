Vertixe Sonora volve de novo a Vigo e faino hoxe co concerto “Slapback” no que Nuno Marques interpretará obras de seu, Gregor Forbes, Michael Fiday, Zach Seely e Eric Egan. Será no Espacio de Arte SVT (Sirvent) da cidade olívica. As entradas están esgotadas.

A seguinte cita do Vertixe será na Igrexa de San Domingos de Tui con Ramón Otero, Djordje Markovic, Miguel Azguime e Alberto Carretero.

Outro concerto especial será o previsto para o vernes no MARCO, a partir das oito da tarde. Haberá unha performance deseñada por Yana Shliabanska, de Ucraína. Baixo o título de “Saír (vir)” tres instrumentos –tocados por Pilar Fontalba, Alfonso Noriega e Guilherme Lapa– evocarán a historia de tres heroes ucraínos.

Por outra parte, co título de Debris project (entullos) Vertixe Sonora, en colaboración con Phonos Foundation e DME, lanza unha nova convocatoria de composicións electrónicas que formarán parte do proxecto Demiurgo.

O comité seleccionará un máximo de seis traballos para a súa publicación comercial como gravación de CD. Ademais, os traballos presentaranse en Hong Kong, Vigo, Barcelona e Lisboa. Máis información, hai que visitar vertixesonora.net, onde aparece tamén o programa completo do festival que rematará en Vigo o domingo e onde se poden reservar as entradas.