“O son da ribeira” desprázase hoxe ata a Vigo na procura das “ondas do mar” que inspiraron as cantigas de Martin Codax nun capítulo que emite a TVG ás 10.50 horas. Elaborado por Producións Celta para a cadea autonómica e baixo a dirección e a presentación de X.H. Rivadulla Corcón, o equipo pretende achegar aos seus espectadores a lírica galega dos séculos XIII e XIV, os versos que o mar inspirou a aqueles trobadores ou xograres.

Aquelas cantigas medievais, en especial as da autoría de Martin Codax, das que se conserva a música serán o fío conductor do espazo da TVG, que aproveitará a ocasión para falar con quen traballa nesas “ondas do mar de Vigo”.

A primeira versión dunha cantiga de Martín Codax que se escoitará no programa, é a que fai o destacado grupo da música galega Luar na Lubre.

Para coñecer o que supoñen as cantigas para a cultura galega e a figura de Martin Codax para Vigo, Rivadulla Corcón conversará con Anxo Angueira, poeta e presidente da Fundación Rosalía de Castro, que afirma que é sen dúbida o poeta de Vigo, o máis representativo desta cidade.

As ondas do mar de Vigo, son ondas moi vizosas, moitas familias viven do que dan. É o caso de Julio Alonso, que hai anos foi patrón maior da Confraría de Vigo. A muller tamén ten unha presenza moi importante nesta ría, no que un importante colectivo de mulleres adícase ao marisqueo, en portos como Canido, Vilaboa ou Arcade.

O propio Martin Codax escribiu ás ondas do mar de Vigo en clave feminina. Dúas mulleres que traballan embarcadas na ría son as patroas de pesca Vanessa Arias e Verónica Cazorla que se unirán á conversa.

O programa recupera a actuación que realizou o músico Roi Casal no acto de clausura da exposición do Pergamiño Vindel no Museo do Mar de Vigo, interpretando “Ondas do mar de Vigo” e fala co músico da emoción sentida na interpretación da cantiga de Martín Codax.

Unha versión moi especial por moi singular é a que interpreta o grupo Amaral, quizás por inesperada, pero que é moi próxima ao que puido ser a propia música da cantiga cando se compuxo no século XIII.

E sempre coa súa especial sensibilidade, Uxía tamén interpreta unha das cantigas de Martín Codax. Unha actuación chea de emotividade.