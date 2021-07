‘María Solinha’ llega a Vigo

“Para mí, estrenar por fin en Vigo, después de pasar por 140 concellos, significa mucho porque esta película es Vigo y la ría de Vigo, de la que no solo mostramos su superficie, sino también su fondo porque hemos filmado también el fondo de las islas Cíes. Es una forma de llevar Vigo a todo el mundo. El cine puede ser un gran escaparate para promocionar una ciudad”, asegura.

Rodada en gallego e interpretada por Grial Montes, Laura Míguez, Santi Prego, Mabel Rivera y Antonio Durán “Morris”, “María Solinha” aborda el tema de la violencia contra las mujeres en una trama que se mueve entre el siglo XVII y el XXI. “La película está funcionando muy bien y está suscitando muchos temas de debate en todas las plazas donde vamos porque habla de un problema tan grave como la violencia de género, con el que tenemos que acabar”, afirma el cineasta.

Debido a la pandemia, el cineasta ourensano afincado en Vigo decidió no estrenar en las salas de cine y llevar la película a los municipios y villas del rural, siempre en espacios abiertos y siguiendo las medidas de seguridad anti-COVID. “Es la primera vez que una película se estrena antes al aire que en los cines, pero no será la última. Creo que es el momento de darle la vuelta a todo y de darle prioridad al rural gallego. ¿Por qué el rural no puede disfrutar de un estreno? Creo, además, que esta es una buena promoción para una película. Si hago cine es para que lo vea el público”, explica el director, que anunció que irá vestido de gala al estreno vigués.

“María Solinha” llegará este verano también a Portugal, donde el próximo 5 de agosto se exhibirá en la fortaleza de Valença, con subtítulos en portugués. Hasta septiembre, la cinta tiene cerradas 50 sesiones en Galicia y el país vecino y a partir de octubre, continuará rodando, como ya hizo el año pasado, en formato autocine.