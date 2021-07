“Tenemos un monazo horrible de volver a subirnos al escenario”

De todo menos bailar (y porque la pandemia no lo permite) promete Germán Fadiño (Tony Lomba), la mitad de ese experimento loco y sensacional de música ligera que es Tony Lomba & Elio dos Santos, en el concierto que ofrecerán hoy (20.30 horas) en el Auditorio Mar de Vigo, donde comparten cartel con Alféizar. Es un concierto de primeras veces: la primera vez que actúan con el no menos singular dúo de Américo y Stif (Beni Gago y Gonzalo Alonso) y la primera vez que se suben al escenario del Festival Terraceo. Y puede que cree precedente, por lo que tal vez no haya que esperar cada año a Navidad para poder disfrutar de su “wachu-wachu”.

–Desde las pasadas navidades no han vuelto actuar. ¿Había ya ganas?

–Por supuesto. Yo soy un obseso del escenario. Tenemos muchísimas ganas porque en los dos conciertos que hicimos en Navidad, en el Auditorio Municipal do Concello de Vigo, nos lo pasamos muy bien, pero nos faltaba ver las caras del publico desde el escenario. Parecía como si estuviésemos actuando en un programa de televisión y nosotros necesitamos interactuar con la gente y verla, ver al menos sus ojos, que son lo mejor. Por ello, tenemos un monazo de volver a subirnos al escenario horrible. Además, el “paradise” que tiene el TerraCeo, con las Cíes de fondo, es tremendo y, además, compartiendo escenario con Alféizar, con quienes teníamos muchas ganas de hacer algo. Ellos actúan antes que nosotros, pero no hay nada de rollos de teloneros. Creo que va a ser un concierto memorable porque Eladio y yo estamos ensayando a un nivel muy muy alto, y con ese marco idílico que es la terraza del Auditorio Mar de Vigo podríamos ceder a hacer un bolo fijo en verano como el que hacemos en Navidad.

"Lo de Tony Lomba & Elio dos Santos es un potaje muy loco"

–¿Qué van a ofrecer Tony Lomba & Elio dos Santos esta tarde en el TerraCeo?

–Un concierto en el que, de entrada, estreno vestuario, algo de lo que tenía ya muchas ganas y a parte, con unas canciones que salen ya de forma natural. Estos días estamos ensayando y parece que llevamos todo el año haciéndolo. Desde el primer día nos dimos cuenta de que nos podemos subir al escenario aunque estemos cinco años sin tocar juntos.

–La química sigue funcionando...

–Totalmente. El antagonismo entre Eladio y yo es enorme, pero a la hora de hacer música tenemos una empatía tan brutal que hasta nos asusta a nosotros mismos. Nos damos una libertad absoluta, pero sabemos cómo decir: “¡Hey! Por aquí”, cuando uno va para un lado que no parece ser el adecuado. Lo de Tony Lomba & Elio dos Santos es un potaje muy loco. Es algo que disfrutamos muchísimo y sobre el escenario sabemos llamarnos la atención de muy buen rollo para que las cosas salgan mejor, aunque tengamos la misma actitud que El Gran Wyoming y Santiago Segura en “Muertos de risa”, donde se odian. Esto lo seguimos practicando porque es una guinda necesaria para nuestro pastel.

–¿Cómo frena el impulso de saltar del escenario y mezclarse con el público?

–Me va a costar. Hasta pensé comprar una cadena en una ferretería y atarme cuan preso de Guantánamo. Pero no hay otra opción y aparte, es un acto de solidaridad. Yo no me puedo menear porque si no, contener a la gente es difícil. Si ellos no pueden moverse de sus sitios, yo tampoco del mío. Pero nuestros conciertos son de los que la gente se sabe las canciones y puede cantar el estribillo, pueden entrar en el punto hortera, por lo que puede sacarse el bicho.