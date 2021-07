Una expedición del equipo del espacio ‘Salvados’ que emite La Sexta vivió horas de cierta tensión fuera de territorio español. Según publica el portal ‘Yotele’ citando a un medio marroquí, el vigués Gonzo y otros tres integrantes del espacio de La Sexta fueron retenidos e interrogados el pasado lunes por las autoridades de Marruecos cuando se encontraban documentándose en Tánger para un posible reportaje del programa.

Tal y como explica ‘Vertele’, la Policía se personó en una cafetería donde estaba el equipo del programa y procedió a identificar a sus miembros y a interrogarles para saber los razones de su visita.

Según fuentes cercanas al equipo del programa consultadas por la agencia ‘Europa Press’, el equipo fue retenido varias horas porque, supuestamente, no se había solicitado el permiso de rodaje a las autoridades nacionales, trámite que no se realizó porque no existía intensión de grabar.

Finalmente, los integrantes de la expedición abandonaron Tánger en el último vuelo y regresaron a España.

Según el diario marroquí, el equipo iba a reunirse con familiares de las víctimas de la tragedia de Tánger, en la que fallecieron personas en una fábrica clandestina, con la única intención de recabar información para ver si podía ser objeto de un programa.