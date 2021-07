“Ollar é un proxecto que tiña na cabeza dende hai tempo. Sempre quixen desenvolver un traballo de fotografía documental en Galicia, un catálogo de fotógrafos. A oportunidade chegou polo Fondo Xacobeo 21 da Xunta. Presentamos a nosa idea, conseguimos a subvención e aí está o traballo”, explica o realizador David Hernández.

O director de cine –premiado no Festival de Gijón con “La felicidad de los perros”– aclara que o obxectivo é achegar a xente ao traballo dos autores sen “pretender ser unha obra definitiva sobre cada autor senón un achegamento á súa maneira de traballar, incluíndo a súa reflexión sobre a fotografía”.

Neste proxecto, sen embargo, houbo unha figura fundamental: a do profesor da Universidade de Vigo Jorge Lens. “Necesitaba dalguén que tivera un coñecemento máis profundo da fotografía galega actual. Teño que aclarar que non son os fotógrafos máis importantes senón que é xente que destaca polo seu labor pero que ademais foi moi accesible, sempre fotografía de autor. Empezamos con cinco autores que son de diferentes xeracións e e xéneros. Queriamos dar unha idea do panorama. Gustarianos seguir, ampliar a outros documentais para conseguir un catálogo amplo. Por iso, estamos procurando financiamento”, sinala o cineasta.

Para Hernández, “a fotografía de autor é unha categoría artística moi complicada. É moi caro desenvolvela porque expór é caro, facer libros é caro, non hai apoio grande a nivel institucional. O mercado nas galerías tampouco está boiante nin en Galicia nin en España”. Ollar serve de xanela para dara a coñecer o traballo de Eva Díez, Miguel Vidal, Raquel Calviño, Javier Teniente e Manuel Sendón.

1. Eva Díez. É na actualidade unha das creadoras de fotografía de autor que máis ten movido o seu traballo por fóra do Estado. En Ollar, destacan que “fai poesía coa luz”, que o seu fin é “sentirse libre” e que dispón dun “horizonte creativo amplo”. No documental, lembra como para ela foi unha “catarse” o seu primeiro proxecto, no que retrataba animais en escenarios creados por ela con aura de conto; para despois seguir coa iniciativa de intentar dar vida a casas abandonadas que nas súas fotos recuperaron a luz do lar como reflexión do abandono da arquitectura popular e do rural.

2. Miguel Vidal. Para el, fotografar é soñar nun camiño entre a fotografía xornalística e o retrato de autor para explorar con este último a esencia humana sempre coa poesía como fío e como achegamento á figura feminina con modelos que leva ao seu “abismo”. A súa vida mudou cando unha fin de semana de viaxe alguén lle deixou a cámara. O luns comunicaría ao seu xefe que deixaba o traballo para estudar fotografía.

3. Raquel Calviño. Ao ver o traballo desta autora podemos plantexarnos se a fotografía pode ser unha terapia. Para Ollar, é “unha cartografía de si mesma”, “un percorrido polas identidades dunha autora”. Lembra Calviño que o seu primeiro contacto coa foto foi a través das postais que o seu pai, mariñeiro, enviaba á casa. Esas imaxes de Nova Iorque, Sudáfrica... permitíanlle “soñar, imaxinar”. O seu primeiro traballo foi retratar unha amiga, o seu alter ego, na casa da avoa como un “proxecto autobiográfico, íntimo”.

4.Javier Teniente. “Fotógrafo de oficio” como sinala o documental, que tivo na prensa a súa “escola diaria”, Teniente explica que os seus proxectos cubrindo conflitos bélicos non obedecían a un interese na contenda senón ao que ocasionaba esta na xente sempre con Eugene Smith e a profundidade como referentes.

5. Manuel Sendón. Falar del é falar da historia da fotografía. Foi un dos pais da Fotobienal de Vigo, pero tamén é autor, comisario, profesor, “loitador da vella garda”, como sinalan en Ollar, un home que empezou con “Paisaxes” para retratar a natureza urbana dos 70 e 80; ou plasmar a decadencia das casas galegas neste século ou os ríos que nos atravesan.