Eloi Caldeiro, líder do grupo folk galego Brath, ven de editar “O equlibrio dos tigres”, novo traballo discográfico en clave de rock, musicando dez poemas de Xela Arias, a poeta á que se lle dedicou este ano o Día das Letras Galegas.

Caldeiro ten asinado 12 albumes co seu grupo Brath, un dos decanos do folk galego con máis de 40 anos de historia, e 6 co seu propio nome. Anteriormente xa musicara a outras/os poetas aos que se lles dedicou o Día das Letras Galegas, como María Mariño, Álvarez Blázquez ou mesmo de Ramón Piñeiro.

Nesta nova entrega da colección “O son da palabra”, Caldeiro escolleu dez poemas que están escritos pola autora en clave de rock; segundo explica, “nos distintos poemas escollidos para o disco, a linguaxe é claramente rockeira”, subliña o músico. Xela era unha autora reivindicativa cunha escrita nada común, tanto na forma como no contido, no que o propio Caldeiro define como a xeración rock de poetas galegos, que vai, segundo el, aos nados entre a metade da década dos 50 e a metade da década dos 60.

O músico galego consigue nesta obra atmosferas de rock dos 70, power pop, blues ou mesmo funky, nun disco que marca a evolución de Caldeiro dende os 70, cando formara a primeira banda de rock galego da historia, Tebras, que bebía das fontes da música progresiva dos 70.

Tanto Xela Arias como Eloi Caldeiro naceron na vila luguesa de Sarria e como conta o músico no libro falaron na década dos 90 das posibilidades do rock en galego e do interese que Xela tiña en facer letras para pezas de rock.