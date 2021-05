Ya lo querrían así muchos fans (otros, más puristas, quizá no), pero el caso es no vuelve “Friends”, no al menos en forma de revival. Lo que se pudo ver ayer en HBO fue un especial de 103 minutos en el que sus actores volvieron a estar juntos en la misma habitación desde el final de la mítica sitcom en 2004. No era cualquier habitación: buena parte de “Friends: The reunion” se desarrolló en el mismo plató de la serie original, el Stage 24 de Warner Bros en California. Volvimos a pisar los míticos escenarios en la mejor compañía, 17 años después de cerrarse la puerta del apartamento 20.

El especial se dividió en dos grandes tramas paralelas: por un lado, la visita emocional al viejo plató, donde se recordaron momentos de la ficción, además de leer partes míticas de episodios; y por otro, la charla con el showman James Corden frente a la misma fuente que aparecía en los créditos iniciales y ante la que los protagonistas bailaban e incluso se bañaban. Y ya sea por emoción verdadera o talento interpretativo, el reparto nos brindó un festival de lágrimas nostálgicas.

Protagonizar una serie de éxito es lo mejor y lo peor que puede pasarle a un actor. Por un lado, el público llega a considerarte de la familia. Por otro, después le cuesta verte como alguien diferente a aquel personaje. Los actores de “Friends” lo tuvieron algo difícil para huir de la sitcom, pero alguno (o mejor, alguna) supo labrarse una carrera. Hagamos un repaso.

Jennifer Aniston .

En un camino similar al de George Clooney trascendió el medio televisivo (cuando aún tenía rastros de plan B) y se convirtió en una estrella de cine. Películas como “Somos los Miller”, “Separados” o “Cómo acabar con tu jefe” arrasaron en taquilla. Aniston es ahora lo mejor, quizá, de la serie “The morning show”.

David Schwimmer.

Durante los dosmiles, el papel más popular de Schwimmer fue solo vocal: le puso voz a la jirafa Melman de la saga de animación “Madagascar”. Mientras, hizo mucho teatro y dirigió películas no demasiado vistas. Su comeback llegó en 2016 con “El pueblo contra O.J. Simpson”, como el abogado Robert Kardashian.

Matthew Perry.

Encadenó series interesantes, pero poco exitosas, como “Studio 60”, “Mr. Sunshine” (cocreada por él mismo) y “Go on”. En cine, su mayor hit fue “17 otra vez”, en la que hacía de versión adulta del personaje de Zac Efron. Estará en el reparto coral de “Don’t look up”.

Lisa Kudrow.

Sin recibir los laureles merecidos, la exPhoebe se ha labrado una carrera distinguida en la comedia contemporánea. Véanse las series “The comeback” (cocreada por ella misma) y la muy original “Web therapy”. En cine ha aparecido en “Casi imposible” y “Súper empollonas”.

Matt LeBlanc.

Ahora solemos olvidarnos, pero LeBlanc no dejó a Joey Tribbiani en 2004. Hasta 2006 protagonizó el spin-off “Joey,” sobre la mudanza del personaje a Los Ángeles. Mejor era “Episodes”, con LeBlanc como versión ficcional de sí mismo. Lo peor llegó con “Man with a plan”.

Courteney Cox.

Recibió una nominación al Emmy por su protagonista en “Cougar Town”, comedia coral y relajada a reivindicar (y en la que volvió a coincidir con Perry). En cine no tuvo gran suerte, ni en el apartado cómico (“Más allá de los sueños”) ni en el dramático (“Mothers and daughters”). La veremos en la próxima entrega de “Scream” prevista para 2022.