Al pie del cañón a sus 81 años y sin bajarse de los escenarios ni un solo momento, Concha Velasco vuelve a pisar las tablas en Barcelona con “La habitación de María”, su nueva obra, escrita por su hijo Manuel Velasco, a quien está muy unida.

En la presentación del montaje, y haciendo gala de su sinceridad, Concha invitó a la gente a ver la obra asegurando que “quizás sea la última obra que haga. No porque me vaya a morir ni porque tenga ninguna enfermedad, si no porque simplemente con 81 años, creo yo que algún día lo tendría que dejar”.

“Mi hijo es un gran escritor que tiene la mala suerte de tener el apellido de Velasco. Creo que eso a veces influye negativamente porque creéis que la función está escrita por el niño. No, es que el niño escribe muy bien”, mantiene tajante.