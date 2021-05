Tenía que ser ella la que protagonizara el primer programa de la vuelta de Salvados, porque es todo un fenómeno. Y así se iba a titular: ‘El fenómeno Ayuso’. Pero tras los resultados del pasado 4-M, en que la candidata del PP arrasó en las urnas, adquirió categoría de fenómeno meteorológico: el de ‘ciclón Ayuso’. Y ese es el título con el que La Sexta lo emite esta noche (21.25 horas). El periodista vigués Gonzo, su presentador, ha dado algunos detalles a este diario de ese y otros programas de la cadena.

“Doblar resultados en una pandemia como la que estamos viviendo, cuando hace dos años era una desconocida y siendo la segunda fuerza nos hizo pensar que debíamos estrenar temporada con Isabel Díaz Ayuso, el personaje político del momento”, cuenta el periodista. Y se lanzó a perseguirla por la campaña electoral para ver con sus propios ojos en qué se sustentaba el éxito de Díaz Ayuso. “Los mítines de Ayuso eran más multitudinarios y se notaba que el partido confiaba mucho en la candidata. El mensaje no era de programa ni de gestión, sino impuestos, libertad y poco más. Ah, y que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son muy malos”, recuerda Gonzo. Al periodista le sorprende que, así como antes la gente se acercaba al político para reclamar mejoras sociales o económicas, a Ayuso le pedían una foto. “Le decían que muy bien. Ayuso es un icono pop. Una rock star”.

Pero el programa irá más allá: “Lo que se busca es entender no solo a ella como personaje político, sino cómo la ha valorado la gente y cómo la hemos tratado los medios. Cómo su equipo de prensa va pensando qué puede ser atractivo para los medios”, recalca. No podía faltar la entrevista con la candidata popular . En ella Ayuso se muestra “ella misma”, confiesa. Y no elude preguntas. “Echamos la mirada del 4 -M hacia adelante y se abre el debate de si tiene alcance ese éxito y puede dar el salto a la política nacional”, cuenta el reportero gallego.

“Hay un momento en el que le pregunto por una factura de hotel y la reflexión que hace [se da cuenta de que ha pagado de más] nunca se la había visto a un político. Está graciosa. Eso es parte de su éxito. Esas tonterías hacen que muchos ciudadanos le perdonen las ayusadas”. El programa insiste en el papel del votante: “No juzgamos tanto como es ella, sino por qué compras un proyecto político, una persona con la que te irías de cañas. Y yo con Ayuso me iría, pero no le daría el número de mi cuenta. En dos años y medio no ha habido ni presupuestos. Analizamos en qué se ha convertido esa masa que vota”.

La nueva temporada de Salvados contará, asimismo, con un programa sobre la debacle de Ciudadanos. «Recuerda a estos típicos documentales que recrean hechos pasados, pero contados por sus protagonistas. Hay diferentes versiones sobre lo sucedido con el partido», resume. Y como muchos han dejado la formación política, hablan con mucha libertad. “Es como un epílogo de esa etapa de lo que se llamó la nueva política que con la marcha de Pablo Iglesias ha finalizado”, señala el periodista.