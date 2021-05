“O éxito que teño fóra de Galicia sorpréndeme día a día”

Baiuca é a nova revolución da música tradicional coa electrónica no Estado español. Ofrecer nun concerto repertorio galego de noso ante público foráneo máis alá do perímetro e gustar non é doado; pero este rapaz de Catoira –que leva as Torres do Oeste gravadas no corazón– leva anos facendo universal o repertorio dos nosos antergos atravesados, animados e reinventados con samplers. Tras deixar coa boca aberta ó público aquí e mesmo en México, Reino Unido, Francia ou Italia co seu disco “Solpor” e varios sinxelos, retorna con “Embruxo”. Neste novo álbum, segue a cautivar apoiado por Rodrigo Cuevas, as pandereiteiras Lilaina, o percursionista Lois Romero ou o flautista-gaiteiro Cristian Silva.

–Dende hai unhas semanas, disfrutamos no YouTube co vídeo “Veleno” un dos singles do novo álbum. Neste, canta Rodrigo Cuevas e ofrece novamente o audiovisual Adrián Canoura. Realmente, todo o conxunto é abraiante.

–Souben dende un primeiro momento que “Veleno” tiña que cantala Rodrigo Cuevas. Tiñamos unha débeda pendente de facer algo xuntos. Eu xa o coñecía pero ó grava-lo vídeo puiden coñecelo máis a fondo. É un artista de dez e unha persoa de doce. Adrián Canoura –a parte visual do proxecto– xa me fixera outros vídeos anteriores pero a partir de imaxes xa existentes, nunha reciclaxe de imaxes. Pero en “Veleno” el gravou imaxes novas, eu deixei os samplers, e el reflectiu no vídeo o que eu quería amosar na música.Desta vez, fixemos un vídeo co maior presuposto que tiveranos nunca. É unha peza que complementa o disco, aparecen as bruxas, o lume, a serpe, a lúa, as herbas...

–Nese vídeo, vemos paisaxes moi galegas e de costa, quizais do norde. Onde foi rodado?

–En Xove (na mariña lucense), na zona de Portocelo onde hai unha igrexa abandoada –Igrexa de San Tirso– xunto a un castro. Adrián é de alí, da zona. O resto foi gravado en Viveiro, Cervo, Burela, mesmo na antiga fábrica de Sargadelos. E entre a xente que aparece hai xente do lugar. Gravamos en xaneiro e non sabiamos, nos días previos, se iamos poder gravar ou non polo cambio nas medidas sanitarias [pola pandemia].

–Por que “Embruxo” como título do álbum?

–Neste disco, afondo máis nun concepto máis definido na temática, máis compacto. Amoso un interese cultural nos ritos, no misticismo, no pagano, nos seres como as meigas das que todo o mundo fala fóra. Está claro que a cultura cristiá xoga un papel importante nestes mitos para moldealos para a súa conveniencia. Hai unha relación moi estreita entre cristianismo e paganismo. A festa de San Xoán ten a súa raíz na festa do solsticio do verán co seus rituais do lume, das fogueiras, das herbas. Afondando nesas relacións, temos monumentos como os castros, os petroglifos. Hai historias de pobos co mito da serpe. Todo o que chega ata agora é unha evolucion de milleiros de anos.

–É posible que hoxe en día esteamos a poñer no seu sitio ás meigas despoxándoas dos prexuízos e alusións pexorativas?

–Moitos elementos de Galicia non son tan malos como noutras culturas. O diaño e as bruxas non son tan malos aquí coma noutros lugares.

–Falemos agora da concepción musical do novo disco.

–Neste, demos un paso máis adiante. Non se basea só en samplers como o anterior. Primeiro, gravei a percusión de Xosé Lois. As melodías son cancións que aprenderon as Lilaina ou o que recolleron nas visitas ós pobos hai cinco ou seis ano. Son tres irmás e unha curmá. Eu quería un disco moi salvaxe e non hai nada máis salvaxe que as Lilaina. Teñen unha forza bestial.

–Que papel xoga o Arquivo Sonoro do Museo do Pobo Galego neste proxecto?

–Na música tradicional, as coplas non son pechadas, poden variar dun pobo a outro (as letras). Eu quería atopar coplas que falaran do diaño, meigas, astros... para desenvolve-la miña música. Busquei no “Cancioneiro Popular Galego” de Dorothé Schubarth e Antón Santamaría máis no Arquivo Dixital do Mueso do Pobo Galego onde podes escoita-las gravacións.

–Que opina que a día de hoxe fóra de Galicia teña éxito con cancións de sempre e en galego?

–Sorpréndeme día a día.Non quero que sone pretencioso pero eu emocionábame na miña casa cando escoitaba estas cancións. Se a xente se sente igual paréceme incrible. Eu quero trasladar ó público o que eu sinto. Se á xente lle emociona é interesante porque eu fago o que me gusta, o que eu quero.

Tres vídeos chave para comprende-la súa música

“Veleno” O asturiano Rodrigo Cuevas –que viviu unha longa tempada en Galicia– é o protagonista da imaxe e voz deste vídeo que amosa un dos singles do novo disco de Baiuca. O vídeo foi gravado na Mariña lucense por Adrián Canoura. Nel, vemos a Rodrigo Cuevas unxido en mimosas e nas ruinas da igrexa de San Tirso.

“Olvídame” O xornal dixital “Vinte” de “Praza.gal” pediu a varios xornalistas musicais que escolleran os 20 mellores temas dos primeiros 20 anos deste século. No número 18, situouse o “Olvídame” de Baiuca no que cantaban as Aliboria. Por suposto, o audiovisual asínao tamén Adrián Canoura.

Cita no Mar de Vigo Baiuca actúa o día 21 no Auditorio Mar de Vigo co seu “Live Band show”. Xa non hai entradas. Tanto os que van ir como os que quedaron sen os tiques poden disfrutar do seu directo no YouTube no concerto que dera o ano pasado na sala Apolo de Barcelona colgado polo Radio Primavera Sound como “Baiuca Live from Apolo”.