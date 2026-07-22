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In Memoriam

Pepe Groba, na lupa de JFM

Pepe Groba (d. con camisa de cadros) durante unha xuntanza recente

Pepe Groba (d. con camisa de cadros) durante unha xuntanza recente / Cedida

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Jorge Freijanes Morales

Sela-Arbo (Pontevedra)

Fóisenos de entre as mans apertadas PEPE GROBA, «O PEPE do JEREMÍAS» ás portas do seu centenario, figura salientable do seu pobo tanto polo seu carácter e trato sempre afable, desprendido, bondadoso como pola súa disposición para botar unha man ao que fose, onde fose e quen fose, como a servir fielmente ao seu pobo como concelleiro que foi. Educado de berce, pacífico e intimamente unido a súa familia.

En definitiva xente da que xa non queda. Moi próximo a mín e á miña familia; casado cunha entrañable e gran muller, «A CUNTÍN», apelido común da nosa estirpe. Non podo esquecer todo o que me axudou nos meus inicios agrícolas, no meu Soutiño; podas, atas, aramados, vendimas..., e no máis especializado do seu título hereditario do seu pai, do JEREMÍAS, “O POTE”; mestre destilador, case de laboratorio, obtendo uns destilados de categoría.

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Ata logiño, PEPE, o meu emocionado recordo e o abrazo, coa serenidade que me dá o compartirte moito tempo..., pero, xa estamos tras as faranguñiñas de pan que deixas tras a túa pegada.

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