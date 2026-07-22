In Memoriam
Pepe Groba, na lupa de JFM
Jorge Freijanes Morales
Fóisenos de entre as mans apertadas PEPE GROBA, «O PEPE do JEREMÍAS» ás portas do seu centenario, figura salientable do seu pobo tanto polo seu carácter e trato sempre afable, desprendido, bondadoso como pola súa disposición para botar unha man ao que fose, onde fose e quen fose, como a servir fielmente ao seu pobo como concelleiro que foi. Educado de berce, pacífico e intimamente unido a súa familia.
En definitiva xente da que xa non queda. Moi próximo a mín e á miña familia; casado cunha entrañable e gran muller, «A CUNTÍN», apelido común da nosa estirpe. Non podo esquecer todo o que me axudou nos meus inicios agrícolas, no meu Soutiño; podas, atas, aramados, vendimas..., e no máis especializado do seu título hereditario do seu pai, do JEREMÍAS, “O POTE”; mestre destilador, case de laboratorio, obtendo uns destilados de categoría.
Ata logiño, PEPE, o meu emocionado recordo e o abrazo, coa serenidade que me dá o compartirte moito tempo..., pero, xa estamos tras as faranguñiñas de pan que deixas tras a túa pegada.
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