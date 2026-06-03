In memoriam
La hermosa coincidencia que nos unió a Arnhild Utheim
Muere la que fue conocida como la niña náufraga de Baiona, única superviviente del naufragio del yate «Thalassa» en 1948
Rosana Canda
La que fue conocida como la niña náufraga de Baiona falleció hace unos días. A ella nos unimos por fonética y, con el tiempo, por afecto. Muchos nos preguntaban si habíamos decidido llamarnos Talaso por el nombre del barco en el que viajaba con su familia cuando naufragó, el «Thalassa». Y aquello nos pareció una coincidencia hermosa. Tanto que encargamos la maqueta de aquel yate en el que perdió la vida toda su familia, menos ella, cuando tan solo tenía diez años y que hoy se puede admirar en Talaso Atlántico.
En 2018 Arnhild volvió para asegurarnos emocionada que Galicia y, muy especialmente Baiona, era su segundo hogar cuando vino a inaugurar el que es hoy el mirador del Talaso, donde naufragó el barco familiar el 31 de diciembre de 1948. Arnhild volvió a nacer nada menos que la noche de un nuevo año. Otra hermosa coincidencia.
A lo largo de estos años hemos mantenido el contacto con ella, aunque cada vez más espaciado. Tras aquella tragedia que la marcó vivió una vida dichosa e intensa hasta dejarnos el pasado 17 de mayo. Otra coincidencia hermosa. No hay una fecha más gallega que esta para alguien tan unido a esta parte del mundo.
*Rosana Canda es directora del Talaso Atlántico
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