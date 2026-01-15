Falece un socio fundador de Inquedanzas Sonoras

O país despide un dos galegos que máis fixo pola música galega. Hai tres días falecía Antonio Rodríguez, socio fundador do selo e distribuidora Inquedanzas Sonoras.

Con sede en Vigo, levaba 40 anos dedicándose á produción e distribución da música en galego, así como á venda de discos no seu local de Lavadores. O selo, no seu Facebook, lémbrado como alguén «discreto, eficiente, nobre e comunista dos de antes».