Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAire Polar GaliciaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
instagramlinkedin

Falece un socio fundador de Inquedanzas Sonoras

Antonio Rodríguez. | Faceb.

Antonio Rodríguez. | Faceb.

REDACCIÓN

Vigo

O país despide un dos galegos que máis fixo pola música galega. Hai tres días falecía Antonio Rodríguez, socio fundador do selo e distribuidora Inquedanzas Sonoras.

Con sede en Vigo, levaba 40 anos dedicándose á produción e distribución da música en galego, así como á venda de discos no seu local de Lavadores. O selo, no seu Facebook, lémbrado como alguén «discreto, eficiente, nobre e comunista dos de antes».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents