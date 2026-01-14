Muere Ramiro Lamas, párroco de Castrelos y arquitecto

En la mañana de la víspera de su ochenta y dos cumpleaños ha fallecido en el Hospital de Ourense el arquitecto y sacerdote, Ramiro Lamas Vázquez-Gulías, después de una larga enfermedad que le había alejado desde el pasado año del ejercicio del ministerio sacerdotal en esta diócesis y de su parroquia de Castrelos.

Por deseo de la familia el velatorio se ha establecido en el Tanatorio de Magros y la misa exequial se celebrará a las 16 horas del jueves día 15 de enero en el templo parroquial de Santa María de Beariz, tras la cual su cuerpo será inhumado en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia. El viernes día 16 a las 16 horas se celebrará también una misa por su eterno descanso en la parroquia de santa María de Castrelos.

Una vida entre la arquitectura y el hábito

Ramiro Lamas había nacido en Beariz (Ourense) el 15 de enero de 1944, en el seno de una familia numerosa, siendo el noveno entre sus hermanos. Finalizados sus primeros estudios viajó a Panamá para iniciar la carrera de Arquitectura finalizándola en 1969 con especialidad en Urbanismo en planteamiento de ciudades. Su tesis sobre el gran maestro Le Corbusier interesará al gobierno panameño hasta el punto de solicitar para él a los Estados Unidos un crédito de formación y planificación para un complejo de desarrollo naval.

Así entró a trabajar en la firma norteamericana Sehay and Holzer como jefe de proyectos. Al mismo tiempo se le encargará la Cátedra de Diseño Superior en la universidad, si bien tras algunos años de docencia renuncia a la enseñanza para dedicarse de pleno a la profesión. La sociedad de ingenieros y arquitectos de Panamá le otorgó en 1973 el premio a las mejores obras públicas. En 1976 es nombrado presidente del colegio de arquitectos de esa nación y durante nueve años hará valoraciones al Estado, estudios de factibilidad financiera, inspecciones e informes de obras relevantes. En ese período fue nombrado miembro del Instituto de Cultura Hispánica, miembro de la Sociedad Española de Beneficencia de Panamá y miembro insigne de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. (2019). También desarrolló para América Latina un plan de construcción de viviendas para personas sin recursos donde se aprovechaba todo el material, decía él, «como un sastre aprovecha toda la tela».

Ya en España y muy especialmente en Galicia ha diseñado viviendas unifamiliares, mansiones, hoteles, centros de salud y casas consistoriales, siempre superando las dificultades propias del sistema: precios, mantenimiento, políticas de contratación… En 1990 fue elegido Presidente del Club Deportivo Orense y durante el pontificado en esa ciudad del obispo Diéguez Reboredo le manifestó su deseo de hacerse sacerdote. Por eso cuando fue trasladado a esta diócesis de Tui-Vigo el citado Obispo, le invitaría a iniciar los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Vigo, que concluiría cuando ya contaba 59 años, siendo ordenado sacerdote en la ciudad de Tui (2003).

Los 23 años de su ministerio sacerdotal los desempeñó primero en las parroquias de Quintela, vicario parroquial de Bouzas y san José Obrero y luego párroco de Pias, Fozara y Bugarín (2006-2013) para ser destinado finalmente a Santa María de Castrelos (2013-2025).

De sus trabajos arquitectónicos en la Diócesis de Tui-Vigo, cabe destacar entre otros muchos el desarrollo del salón de actos del Seminario Mayor San José de Vigo, las reformas del templo parroquial de San José Obrero y Santa Rita y la casa parroquial de la Inmaculada Concepción de Vigo. En el año 2021 la prensa local recogió profusamente la noticia de una excelente exposición de retratos, en acuarela, dedicados a los héroes de su vida (JFKennedy, Gandhi. Churchill, Picasso…) y a los grandes proyectos personales de Ramiro Lamas.

Descanse en paz este animoso profesional, laborioso, entregado y siempre deseoso de acertar en cada proyecto arquitectónico o pastoral.