Muere a los 80 años Luis Ferreiro, hijo del escritor Celso Emilio Ferreiro
La familia del que fuera presidente de la Fundación Celso Emilio Ferreiro ha expresado que no se recibe duelo
El pasado miércoles 24 de diciembre falleció Luis Ferreiro Loredo, hijo del reconocido escritor Celso Emilio Ferreiro, a los 80 años de edad. El funeral será esta tarde a las 16.30 horas en el cementerio de Celanova (Ourense), de donde es originaria la familia. Estos han expresado que no se recibe duelo.
Luis Ferreiro, que residió en Vigo sus últimos años como su padre, tuvo una carrera vinculada al mundo de la Justicia. Una de sus últimas apariciones públicas se produjo en 2022, cuando fue a recoger el título póstumo de 'Procurador de Honra' otorgado a su padre, quien ejerció esta profesión en la ciudad entre 1950 y 1966, entregado en el Colegio de Procuradores de Vigo.
Como presidente de la Fundación Celso Emilio Ferreiro, Luis Ferreiro hizo pública una extensa hemeroteca sobre su padre. En 2008 recopiló y publicó un centenar de imágenes del álbum familiar del escritor, grabaciones con su voz y poemas musicalizados, incluido uno inédito. La publicación formaba parte de un proyecto que buscaba acercar la figura del escritor de Longa noite de pedra a los escolares y divulgar su obra.
