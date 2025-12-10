Muere a los 92 años el sacerdote vigués Guillermo Areán, fundador de Aldeas Infantiles en Perú
En sus 67 años como sacerdote, Areán se destacó como misionero en el país andino durante 30 años antes de regresar a Vigo, donde ejerció como párroco en Saiáns y Priegue
Muere a los 92 años el sacerdote vigués Guillermo Areán, fundador de Aldeas Infantiles en Perú y párroco de Saiáns, Priegue o Coia. Desde el año pasado vivía en la Residencia Sacerdotal Nosa Señora da Guía, retirado después de 67 años de ministerio sacerdotal. El óbito se produjo ayer, día 9 de diciembre, en el Hospital Álvaro Cunqueiro.
Su cuerpo será velado en el Tanatorio de Emorvisa a partir de esta tarde y durante la próxima mañana, jueves día 11 de diciembre, hasta la hora en que sea traslado al templo parroquial de Santa Cristina de la Ramallosa para la celebración del funeral.
Hijo de Guillermo y de María Gloria (que adoptó como pintora y poetisa el seudónimo de María Tydeska) heredó de ésta el gusto y facilidad para la pintura y el arte. Era el hermano mayor de Goya, Paz, Jaime y del también sacerdote ya fallecido Carlos Areán.
Tras su paso por el Seminario, Areán fue párroco, vicario y profesor de Religión de Cluny y luego del Colegio Alba hasta que, en 1964, emprendió su camino como misionero. Llegó a la diócesis de Chiclayo (Perú), la misma en la que estuvo el actual papa León XIV.
Pasó casi 30 años en el país andino, pero cuando regresó esperó siempre que lo volviesen a llamar. Y aunque no ocurrió y se quedó en Vigo, sus funciones de misionero continuaron vigentes: trajo a más de doce huérfanos que ahora trabajan y residen en la ciudad.
En Perú, Areán funda 'Aldeas Infantiles', con la idea de ayudar y dar un hogar a los huérfanos de la zona. Regresa a Vigo en 1992, destinado a Saiáns y Priegue. Allí es nombrado director diocesano de las Obras Misionales Pontificias y delegado diocesano de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. En 1996 pasa a ser el párroco de Coia, labor que ejercería hasta el 2017.
En octubre de este año publica un libro en el que recoge su vida: 'Chiclayo en el corazón. La aventura de don Guillermo Areán'. En palabras del sacerdote y periodista, Alberto Cuevas, Areán era un «sacerdote generoso, dinámico, piadoso simpático y que, en su juventud, amén de en la música, la comunicación, la literatura y la enseñanza, destacó por ser un excelente actor y un muy divertido payaso».
