Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson
Hizo su premiada carrera en Santiago e integró una saga iniciada por su bisabuelo
E.C.G.
El fallecimiento a los 86 años de edad de Ramón Domingo Martínez-Rumbo del Castillo (A Coruña, 1939) ha generado un hondo pesar en Santiago ya que integró una saga de médicos que inició su bisabuelo y fue pionero en Galicia en cirugía del Párkinson. Y este domingo se celebra una misa de cuerpo presente, a las 19.30 horas, en la capilla del tanatorio municipal de Boisaca. El finado comenzó su carrera en la facultad de Medicina de la USC. Y, tras estancias en países como Francia y EEUU, llegó a ser profesor asociado de Neurocirugía en la USC y llevó las riendas del servicio de esta especialidad en el CHUS, que consiguió poner en la elite de los mejores de España al ser el único, en 2004, en ofrecer tres procesos a la vez: cirugía del Párkinson, de la epilepsia y radiocirugía. Cuatro años antes ya logró algo inimaginable por entonces, que un médico operase el cerebro de un paciente estando éste despierto. Así, puso al servicio de Neurocirugía del CHUS, que dirigió de 1992 a 2009, en el top ten de España.
De hecho, fue pionero en Galicia en cirugía del Párkinson y movimientos anormales, y también en cirugía vascular cerebral y en cirugía mínimamente invasiva de raquis. Fue fundador de la Sociedad Gallega de Neurocirugía. Destacó además su labor científica, con más de cien publicaciones en revistas nacionales y extranjeras aparte de más de 150 comunicaciones en congresos celebrados en todo el mundo.
