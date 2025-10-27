La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte

La camionera e influencer natural de Fornelos de Montes, Oti Cabadas, popular por sus publicaciones acerca del mundo del transporte en redes sociales, ha fallecido este lunes a los 41 años.

Con más de 300.000 seguidores, Oti sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand. Por ello, fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, a pesar de lo cual no se pudo hacer nada por su vida.

"Hoy es un día muy triste. Todavía nos cuesta creer que Oti Cabadas nos haya dejado, ha publicado la Confederación Española de Transporte de Mercancías en la red social 'X'. "Oti fue un ejemplo para todos nosotros, no solo por la alegría que transmitía con su mirada, sino por la pasión con la que vivió su profesión y la forma en que inspiró a quienes la rodeaban", ha finalizado.

A base de explicar en las redes sociales sus rutas y experiencias, Cabadas se convirtió en una referente en el sector conocida por muchos en las carreteras y en Internet.