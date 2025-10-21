Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
Tenía 76 años
El Correo Gallego
El periodista José Manuel Orriols, una de las caras más conocidas de la Televisión de Galicia (TVG) y colaborador habitual en diversos medios de comunicación, ha muerto este lunes a los 76 años.
Natural y residente en Neda (A Coruña), Orriols desarrolló una prolífica carrera en el ámbito de la comunicación. Formado en delineación industrial e ingeniería técnica, trabajó en la antigua Astano y posteriormente se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense.
Estuvo en el desaparecido Ferrol Diario como colaborador, además de en la agencia Europa Press. En la TVG, fue responsable de programas emblemáticos como Galicia Enteira, Galicia Fin de Semana o Escola a Escola.
Además de su trabajo en la televisión autonómica, Orriols fue una firma destacada en la prensa escrita y la radio. Fue responsable de la sección de Motor en periódicos como La Opinión de A Coruña, perteneciente a Prensa Ibérica que también edita Faro de Vigo, además de en COPE Ferrol, y también colaboró con la revista Crono Motor.
Sus restos mortales se encuentran situados en el túmulo número 2 del Tanatorio Albia de Ferrol.
