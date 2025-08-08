In Memoriam
El IEO despide con un emotivo escrito a la investigadora viguesa Blanca Álvarez-Blázquez, fallecida a los 68 años
Firma el obituario su compañero del Instituto Español de Oceanografía de Vigo J. B. Peleteiro: «Amiga, colega, familiar, cariñosa, generosa, cumplidora y dueña de un genio que cuando lo sacaba nos echábamos a temblar»
FARO se hacía eco de su fallecimiento hace una semana en la sección 'Mira Vigo', de Fernando Franco, quién resaltaba «su optimismo, fuerza y valor para afrontar el cáncer que padeció a lo largo de 15 años».
María Blanca Álvarez-Blázquez Fernández, bióloga e investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo, organismo perteneciente al Instituto Español de Oceanografía (IEO), falleció en Vigo a los 68 años de edad, hace algo más de una semana.
Varios días después del particular 'In Memoriam' que el periodista de FARO Fernando Franco le dedicaba en su sección diaria 'Mira Vigo' a Tata, como así le conocían sus allegados, uno de sus más cercanos compañeros del organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Benito Peleteiro Alonso asumió la emotiva y cariñosa tarea de escribir el obituario de la científica viguesa.
Nieta del alcalde de Lavadores
Recordaba Franco en las páginas del decano, bajo el título «Se nos fue Tata Álvarez- Blázquez Fernández», que el trabajo profesional de la bióloga fue muy importante en distintos proyectos científicos desarrollados por este organismo, además de ser «una excelente pintora», dejando «muestras de su valor artísticos en distintas exposiciones». Pero el periodista de FARO destacaba, sobre todas las cosas, «su optimismo, fuerza y valor para afrontar el cáncer que padeció a lo largo de 15 años».
Recuerda, en ese particular adiós, a su hijo José y a sus nueve sobrinos, que según apuntaba, «han heredado un legado precioso de actitud ejemplar ante las adversidades de la vida». De su biografía personal, Fernando Franco destaca que era hija de Blanca Fernández Feijóo y nieta materna del que fuera boticario y alcalde de Lavadores, cuando este barrio vigués era municipio. Su padre era Álvaro Álvarez Blázquez, el de Serigrafía Galega, el último de siete hermanos, hijos del Darío fusilado en Tui y «vinculados a la cultura y de vocación artística y literaria, de apellido emblemático en Vigo».
Investigadora incansable y compañera de trabajo excelente
«Parece fácil hablar de Tata, pero no lo es y es que ella era todo, de una u otra forma lo abarcaba todo. Amiga, colega, familiar, cariñosa, generosa, cumplidora y dueña de un genio que cuando lo sacaba nos echábamos a temblar. Pero sobre todo era una persona cercana y extraordinaria que siempre estaba dispuesta a escucharte, sea cual fuera el tema de qué hablar». Así comienza el obituario de J. B. Peleteiro, que además de repasar varias anécdotas de su vida más personal y familiar, del que a él le hizo siempre partícipe, como profesional la califica de «investigadora incansable y compañera de trabajo excelente; juntos trabajamos hombro con hombro, formando parte de un equipo del que siempre nos sentimos orgullosos, tanto en el trabajo de campo o de laboratorio.»
Confiesa Peleteiro de que «todos, su familia, su hijo, sus amigos, sus compañeros y sus admiradores, lloramos apenados porque la naturaleza, injusta muchas veces, se la llevó sin dejarnos disfrutar más tiempo de su compañía». No obstante, el investigador espera que «a donde quiera que sea, se haya llevado con ella un pedacito de nuestro corazón junto con su querido Sevino y su jardín de La Romana Alta», un fiel amigo y un jardín que este ciéntifico menciona y describe a lo largo de su misiva, adjuntada en este artículo.
IN MEMORIAM | Blanca Álvarez-Blázquez
Obituario escrito por J. B. Peleteiro, investigador del Instituto Español de Oceanografía de Vigo
Parece fácil hablar de Tata, pero no lo es y es que ella era todo, de una u otra forma lo abarcaba todo. Amiga, colega, familiar, cariñosa, generosa, cumplidora y dueña de un genio que cuando lo sacaba nos echábamos a temblar. Pero sobre todo era una persona cercana y extraordinaria que siempre estaba dispuesta a escucharte, sea cual fuera el tema de qué hablar.
Nos conocíamos de toda la vida, siempre cercana y en los últimos años más que amigos, siempre apoyándome y no teniendo reparo alguno en recibir ayuda si la necesitaba, confidente y siempre divertida, nunca escatimaba esa sonrisa que la caracterizaba y llenaba de luz su cara.
Tuve la gran suerte de conocerla desde muchos puntos de vista, el familiar y más íntimo, “la tía Tata”, adorada y querida por toda la familia incluidos mis hijos, siempre dispuesta a organizar una fiesta sorpresa o una comida familiar, una escapada al monte o cualquier otra actividad lúdica, le gustaba estar rodeada de amigos y nunca perdió la ocasión de hacerlo. Acompañada siempre de su fiel amigo y compañero de fatigas, un “mil leches” al que Blanca, su madre, bautizó con el nombre de Sevino, con quien era fácil de “hablar” y con el que teníamos la misma complicidad que con ella.
Desde el punto de vista profesional, investigadora incansable y compañera de trabajo excelente, juntos trabajamos hombro con hombro, formando parte de un equipo del que siempre nos sentimos orgullosos, tanto en el trabajo de campo o de laboratorio, como en el desarrollo de proyectos de carácter nacional e internacional o en grupos de trabajo, siempre con rigor y una forma de trabajar exquisita. Recuerdo jornadas de trabajo agotadoras y ella era siempre positiva y luchadora, no recuerdo que se rindiera nunca ante ninguna dificultad.
Blanca la artista, sensibilidad a flor de piel, que podía expresar pintando, tallando, esculpiendo… todo era una necesidad para ella.
Su jardín otra expresión más de su arte, consiguió crear de un pedazo de tierra un pequeño paraíso, un jardín que fue su refugio durante mucho tiempo, fue su descanso los últimos años de su vida.
Todos, su familia, su hijo, sus amigos, sus compañeros y sus admiradores, lloramos apenados porque la naturaleza, injusta muchas veces, se la llevó sin dejarnos disfrutar más tiempo de su compañía, pero quiero pensar que a donde quiera que sea, se haya llevado con ella un pedacito de nuestro corazón junto con su querido Sevino y su jardín de La Romana Alta.
DESCANSA EN PAZ MI QUERIDA BLANCA
