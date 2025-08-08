El IEO despide con un emotivo escrito a la investigadora viguesa Blanca Álvarez-Blázquez, fallecida a los 68 años

María Blanca Álvarez-Blázquez Fernández, bióloga e investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo, organismo perteneciente al Instituto Español de Oceanografía (IEO), falleció en Vigo a los 68 años de edad, hace algo más de una semana.

Varios días después del particular 'In Memoriam' que el periodista de FARO Fernando Franco le dedicaba en su sección diaria 'Mira Vigo' a Tata, como así le conocían sus allegados, uno de sus más cercanos compañeros del organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Benito Peleteiro Alonso asumió la emotiva y cariñosa tarea de escribir el obituario de la científica viguesa.

A la izquerda, Blanca Álvarez-Blázquez y José Benito Peleteiro, en una foto de archivo de 2011, y a la derecha, los dos compañeros durante un homenaje al científico, en 2024. / FDV

Nieta del alcalde de Lavadores

Recordaba Franco en las páginas del decano, bajo el título «Se nos fue Tata Álvarez- Blázquez Fernández», que el trabajo profesional de la bióloga fue muy importante en distintos proyectos científicos desarrollados por este organismo, además de ser «una excelente pintora», dejando «muestras de su valor artísticos en distintas exposiciones». Pero el periodista de FARO destacaba, sobre todas las cosas, «su optimismo, fuerza y valor para afrontar el cáncer que padeció a lo largo de 15 años».

Blanca Álvarez-Blázquez en el IEO de Vigo, en 2018 (foto de archivo). / MARTA G. BREA

Recuerda, en ese particular adiós, a su hijo José y a sus nueve sobrinos, que según apuntaba, «han heredado un legado precioso de actitud ejemplar ante las adversidades de la vida». De su biografía personal, Fernando Franco destaca que era hija de Blanca Fernández Feijóo y nieta materna del que fuera boticario y alcalde de Lavadores, cuando este barrio vigués era municipio. Su padre era Álvaro Álvarez Blázquez, el de Serigrafía Galega, el último de siete hermanos, hijos del Darío fusilado en Tui y «vinculados a la cultura y de vocación artística y literaria, de apellido emblemático en Vigo».

Investigadora incansable y compañera de trabajo excelente

«Parece fácil hablar de Tata, pero no lo es y es que ella era todo, de una u otra forma lo abarcaba todo. Amiga, colega, familiar, cariñosa, generosa, cumplidora y dueña de un genio que cuando lo sacaba nos echábamos a temblar. Pero sobre todo era una persona cercana y extraordinaria que siempre estaba dispuesta a escucharte, sea cual fuera el tema de qué hablar». Así comienza el obituario de J. B. Peleteiro, que además de repasar varias anécdotas de su vida más personal y familiar, del que a él le hizo siempre partícipe, como profesional la califica de «investigadora incansable y compañera de trabajo excelente; juntos trabajamos hombro con hombro, formando parte de un equipo del que siempre nos sentimos orgullosos, tanto en el trabajo de campo o de laboratorio.»

Confiesa Peleteiro de que «todos, su familia, su hijo, sus amigos, sus compañeros y sus admiradores, lloramos apenados porque la naturaleza, injusta muchas veces, se la llevó sin dejarnos disfrutar más tiempo de su compañía». No obstante, el investigador espera que «a donde quiera que sea, se haya llevado con ella un pedacito de nuestro corazón junto con su querido Sevino y su jardín de La Romana Alta», un fiel amigo y un jardín que este ciéntifico menciona y describe a lo largo de su misiva, adjuntada en este artículo.