Para Cecilia Doporto Regueira

Sóese dicir dalgunha xente cando nos deixa (non de toda), que «deixa desamparo». Cómpre toda unha vida de entrega e servizo para recibir ese eloxio dos que quedan. Non todos somos merecentes de tal, aínda que por veces nolo creamos.

O desatino de quen non valora a humildade, a abnegación e a constancia de quen está a fronte de algo, por pequeno que sexa, soe volverse en contra de quen non estimou o valor do traballo da persoa que se vai.

Dicir «que bo era Fulano» dende que non pode escoitalo, soe ser un mecanismo de autoxustificación na boca daquelas persoas que tiveron tempo e maneiras de amosarllo a quen se foi sen pedilo, pero que o agradecería nalgún momento, aínda que fora coma un rumoreo no oído.

Vaise Cecilia. E deixa desamparo no Museo Ramón Mª Aller Ulloa. As palabras de gratitude e os comentarios sobre a súa agradable atención por parte dos visitantes, son un sinal inequívoco do seu bo facer. Unha muller humilde, «da aldea» como tantas veces di ela, que se entregou á Casa do seu caro Don Ramón con máis ímpeto que á súa propia.

Amiga dos seus amigos, conciliadora de agravios, loitadora teimuda, solícita cos que arrimaban a cabeza pola porta branca.

Isto poderao ler ela mesma hoxe, no seu último día á fronte do Museo, sen ter que agardar a escoitar a partir de mañá «que boa era». De parte de todos os teus amigos e amigas (de todos e todas os que ti consideres como tal), moitas gracias Cecilia por facer do Museo Aller Ulloa a casa de todos. Desfruta da túa nova etapa vital, que ben merecida a tés.