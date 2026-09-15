Vivir y sudar el segundo verano más caluroso en O Morrazo desde que hay registros

Todavía quedan unos días para que finalice el verano astronómico –en la madrugada del 23 de septiembre– pero el meteorológico concluyó el 31 de agosto y vuelve a dejar registros récord. Ha sido el segundo más cálido en la comarca de O Morrazo desde que hay registros y no tiene el título de ser el más caluroso por apenas unas décimas. Ese «honor» lo mantiene el estío de 2025, según los datos que recoge la estación de MeteoCangas, que forma parte de la red de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

Agosto refuerza aún más la tendencia registrada en julio, que desde MeteoCangas bautizaron como «os cálidos anos 20». Desde el año 2020 hasta la actualidad se concentran los veranos con temperaturas más altas en casi 40 años. Ese aumento térmico no se debe tanto a las temperaturas máximas a lo largo del día, que se pueden considerar como «normales» para esta época del año, sino por las mínimas, que son «extremedamente altas», tal como subrayan desde MeteoCangas.

¿Por qué? Los datos son demoledores: en el reciente mes de agosto solo hubo un día en el que la mínima bajase ligeramente de los 15 grados centígrados. Durante el resto de jornadas el termómetro rondó los 20 grados. Esto deja una temperatura mínima media por encima de los 17 grados, lo que a su vez significa una anomalía térmica de +2,3 grados con respecto a la serie histórica.

Un dato más: desde el inicio de esa serie histórica, en el año 1987, solo hay dos veranos en los que la temperatura media superase los 21 grados centígrados. ¿Cuáles? 2025 y 2026, por supuesto.

El verano meteorológico –que abarca desde 1 de junio al 31 de agosto– además de cálido fue muy seco. Se salvó del calificativo de extremadamente seco por la última semana de agosto, en la que se registraron tormentas y lluvias. Desde MeteoCangas recuerdan que las gráficas constatan que desde el 12 de mayo hasta la noche del domingo 23 de agosto las precipitaciones registradas por los pluviómetros no pasaron de ser una anécdota.

Dos bañistas pasean esta semana por la playa de Agrelo, en Bueu. / Santos Álvarez

Solo en esa noche de tormenta se recogió más agua que en los dos meses y medio previos. «Neses pouco máis de seis de días de chuvia caeu prácticamente o dobre do normal para este mes», explican desde MeteoCangas. Las precipitaciones acumuladas se acercaron a los 80 litros por metro cuadrado y lo convierten en el sexto agosto más húmedo en 40 años. Solo lo superan, en este orden, 2004, 1992, 1999, 2020 y 2011.

Unas lluvias que evitan el verano más seco de la historia

Gracias a esas lluvias de finales de mes el verano de 2026 duplica el agua registrada en la misma estación de 2025, que fue una de las más secas. «Se non fora polo seis días de chuvia da última semana sería o verán máis seco da historia», subrayan desde MeteoCangas. Ahora habrá que esperar a los datos de este mes de septiembre para hacer balance del año hidrológico [de octubre a septiembre] y que de momento se mantiene en positivo gracias al invierno tan lluvioso.

En lo que respecta a las temperaturas máximas, las estadísticas constatan que en agosto hubo cinco días en los que se superó la barrera de los 30 grados y el resto se mantuvieron en el umbral de los 25 grados.

El verano 2026 no será el más calido en la comarca de O Morrazo, pero sí que es el que deja la temperatura más alta desde que existen registros. Fue el 3 de julio: entre las 16:30 y 19:30 horas el mercurio estuvo por encima de los 38 grados, a apenas unas décimas de alcanzar los 39. A medianoche el termómetro aún marcaba 30 grados centígrados.

Una imagen a vista de dron, tomada desde lo alto del monte de A Madalena, del centro de Cangas envuelto por la niebla este lunes. / Cedida

Esta tendencia también se refleja en el agua del mar, en claro ascenso. Algunas de las playas de la comarca alcanzaron durante este mes de agosto temperaturas de hasta 22 grados centígrados. Hace unos días se conocía que el 30 de agosto a las 21.00 horas la boya situada frente a Cabo Silleiro –uno de los puntos de referencia de Puertos del Estado para monitorizar las condiciones del mar en Galicia– llegó a los 21 grados. Un dato que marca un récord desde su entrada en funcionamiento, en el año 2001.

Con esta situación no es extraño que las playas, a pesar de los «neboeiros» como el de este lunes, sean todavía destino y refugio para muchas personas. También lo nota el sector comercial, sobre todo en el caso del textil. Hay muchas tiendas que estiran la temporada de rebajas de verano y posponen el cambio hacia las colecciones de otoño/invierno. Esta tendencia, claramente vinculada al cambio climático, no parece que vaya a cambiar. Más bien todo indica que se acentuará.