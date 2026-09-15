Remata el asfaltado de Choupana y Andalucía, una calle que pasará a tener sentido único

El gobierno de Cangas remató los trabajos de asfaltado de los viales Camiño de A Choupana y rúa Andalucía, que estaban en importante estado de deterioro con socavones por su uso frecuente, escorrentías y reparaciones en los pozos de servicios. Suponía un problema de circulación para los residentes, pero también para el tráfico a mayores en ambos viales en donde hay un centro infantil en A Choupana y en la rúa Andalucía un equipamiento social y están muy próximos el auditorio municipal y el cementerio.

La alcaldesa, Araceli Gestido; y la concejala de Obras, Sagrario Martínez, supervisaron las obras en donde falta todavía el pintado de la señalización horizontal.

Asfaltado rematado en la rúa Andalucía. / Gonzalo Núñez

La concejala de Obras asegura que una vez que se proceda a este pintado, la rúa Andalucía pasará a tener un solo sentido único de circulación desde la calle San José hacia Asuntos Sociales y bajada al auditorio.

Las intensas inclemencias meteorológicas del año pasado contribuyeron también a los desperfectos en estos viales, que también fueron generalizados en todo el municipio. En el Camiño da Choupana, en la parroquia de Darbo, que empieza en la PO-551 y acaba en el cruce con la rúa dos Cativos, se actuó sobre 122,50 metros lineales, 810 metros cuadrados; y en la rúa Andalucía, en Cangas, que comienza en la avenida de Lugo y acaba en el entronque con la calle San José, en 78 metros lineales y aproximadamente 550 metros cuadrados.

La actuación consistió en limpieza y preparación del firme mediante barrido o fresado en los puntos que necesitaban, reposición de la capa de rodadura y asfaltado total con una nueva capa de firme para acabar con el pintado de la señalización y puesta a cota de los pozos. La actuación requirió autorización sectorial de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) para el asfaltado en el Camiño da Choupana por lo que afectó a la PO-551.

Las obras tenían un presupuesto de 33.251 euros y ya se puede circular por ellas, a la espera de ese pintado de la señalización.

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Alcaldesa y concejala de Obras aseguran que una vez que se proceda al pintado, será cuando se hagan los cambios de circulación en lar úa Andalucía y quede con un solo sentido, algo que se ha valorado con la Policía Local ya que se trata de un vial muy estrecho y se hace con el fin de ganar seguridad en la circulación. n