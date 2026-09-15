PP y PSOE, unidos en las críticas a la alcaldesa por el terreno de As Raíñas

La gestión de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, para dar solución y construir vivienda pública en los terrenos de la Sociedad de activos de la reestructuración bancaria (Saren) en As Raíñas, dentro del plan parcial de A Xunqueira A-2, sigue generando las críticas al compás del PSOE y PP, en la oposición. El portavoz socialista, Mario Rodríguez, exigía este lunes que el gobierno local aceptara ya la cesión gratuita de las parcelas de As Raíñas y que después el Concello reclamara a Estado y Xunta la financiación de su urbanización, presentando al pleno un plan de inversiones para reclamar esa financiación a las diferentes administraciones

«Hay un suelo que nos regalan y este gobierno todavía no ha dicho que sí», señala el concejal en un momento en el que la entidad estatal de promoción de vivienda pública Casa 47 está trasvasando los activos de la Sareb, pero este suelo de Moaña, que se reclama desde el año pasado para vivienda pública, no han entrado dentro del paquete trasladado. Mario Rodríguez asegura que la excusa del coste de la urbanización por parte de la alcaldesa para rechazar la cesión gratuita no se sostiene e insiste en que primero se acepte la cesión gratuita y después buscar la financiación «porque lo que no financia nadie es un solar que hemos rechazado».

El portavoz socialista contrapone las dos decisiones que marcan este curso político: el préstamo de 7,3 millones para 10 viviendas de alquiler social y el suelo de As Raíñas con 292: «Es toda la diferencia entre gestionar y resistirse a gestionar». Explica que no están en contra del auditorio, que Moaña lo tendrá, pero sí de que se pague de la peor manera posible por la prisa de inaugurar: «Cada euro que se vaya a intereses es un euro que no se invierte aquí».

Por otro lado, el PP acusa a la alcaldesa de mentir cuando dice que la Xunta se negó a construir vivienda pública en As Raíñas aunque el Concello asumiera la preceptiva y obligada urbanización: «O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ofreceulle a máxima colaboración para dotar un parque residencial protexido no municipio». El portavoz popular, Alfonso Piñeiro, dice que las mentiras de la regidora se deben a que el tema le viene muy grande porque todas las administraciones le están diciendo que no a sus propuestas «por lo que está intentando cambiar el relato para esconder su clamoroso fracaso en un asunto de importancia vital para Moaña».

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Explica que tanto el gobierno gallego, regido por el PP, como la Sareb, por el PSOE, rechazaron la cesión directa entre la sociedad estatal y Xunta como la inclusión de estas parcelas en Casa 47, del Gobierno de España: «Estas negativas no obedecen a ninguna persecución ni a Moaña ni a Leticia Santos, sino al sentido común porque lo que quiere la alcaldesa incumple la normativa». No entienden por qué no se acoge a la cesión gratuita y cambie el suelo a Urbano Consolidado para que, la Xunta construya vivienda protegida.