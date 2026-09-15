El PP acusa a Juncal de «tomar o pelo» con la Guardia Civil

El grupo municipal del PP de Bueu acusa al alcalde, Félix Juncal, de «tomarlle o pelo descaradamente á xente» con respecto a la apertura del cuartel de la Guardia Civil en el municipio. Los populares no se fían del resultado de la reunión de este lunes en la Subdelegación del Gobierno y sostienen que «a realidade segue a ser teimuda e, máis de seis anos despois, seguimos carecendo deste servizo de seguridade», en alusión a la fecha de las primeras gestiones y anuncio sobre la vuelta del instituto armado.

La portavoz municipal del PP, Elena Estévez, insta al regidor a «limitarse aos feitos en vez de facer que fai, especialmente cando quedan poucos meses para as eleccións municipais e cando en realidade non fai case nada». Desde el PP creen que el gobierno del BNG «en verdade non ten moitas ganas» de recuperar el cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

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Estévez augura que el nuevo anuncio del gobierno local al respecto «tristemente hai que tomalo a cachondeo» y vaticinan «outro mandato perdido» para conseguir la apertura del cuartel. En este sentido, aprovechan para reclamar un refuerzo de la Policía Local con la creación y convocatoria de más plazas.