La playa de Río da Ribeira en Tirán vuelve a ser apta para el baño pero queda a la vista una tubería del saneamiento
Vuelve a presentar un índice de E.coli por debajo de 10 cuando en la analítica del día 9 se había disparado a 2005
El Concello de Moaña vuelve a lucir en la playa de Río da Ribeira, en la parroquia de Tirán, el cartel de apta para el baño, después de que el viernes pasado se tuviera que cerrar debido a niveles muy altos de la bacteria Escherichia coli (E. coli), que es una bacteria que afecta al intestino. La contraanalítica de la Consellería de Sanidade que realiza el control de las aguas de las playas, confirmó unos niveles por debajo de 10, tanto en E. coli como en Enterococos, bacteria igualmente causante de infecciones.
Sin embargo, la playa no goza de buena imagen a tenor de una tubería del bombeo de la red de saneamiento que está al aire libre. La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que la contaminación del agua no fue consecuencia de la red de saneamiento, que se revisó y está bien, aunque admite que esa tubería debería de estar anclada al fondo por lo que se iba a poner en contacto con la concesionaria Aqualia. La contaminación por E.coli del arenal apunta más bien a que se hubiera producido un arrastre de las zonas de cultivo hacia el regato que desemboca en el arenal a consecuencia de las fuertes lluvias del martes pasado.
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