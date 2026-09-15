Películas de hasta 11 países para el público infantil en el MiniFic

Después de diez días de proyecciones a competición para el público adulto, el Festival de Cinema de Bueu (FICBueu) se abre al público infantil, escolar y juvenil con el llamado MiniFic que ayer arrancó y del que disfrutarán 1.700 escolares hasta el sábado, cuando se baje el telón de esta 19ª edición del FIC.

Desde el lunes hasta el viernes, el Centro Social do Mar acogerá sesiones para los centros escolares con una selección internacional de cortos procedentes de países como Alemania, Croacia, Polonia, Lituania, Francia, Suiza, Bélgica, Argentina, Mëxico o Egipto. La propuesta buscar acercar el alumnado a diferentes leguajes, técnicas y cinematografías. Ccda obra se acompañará de una unidad didáctica para que el alumnado pueda profundizar en las temáticas y estilos de los cortos. El sábado 19, hay actividades durante toda la jornada. A las 11:00,en el Auditorio, es la Gala Escolas Galegas, con la proyección de cortos de los centros escolares seleccionados y se entregarán los premios en Educación Especial, Infantil, Primaria y Secundaria. La gala se organiza con el apoyo de Kalandraka, conducida por la escritora y editora Olalla González y dibujos y animación en directo de Marc Taeger. Habrá música con Martín, Carmen y Juan Sánchez Paz. En el exterior hay obradoiro de cartelería con Alouete Machine y música con Pakolas.