El cuartel de la Guardia Civil en Bueu, pendiente de Patrimonio de la Xunta

El alcalde de Bueu, Félix Juncal (BNG) no cesa en sus gestiones para que Bueu vuelva recuperar cuanto antes su cuartel de la Guardia Civil y este lunes mantuvo una nueva reunión con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, en Pontevedra en la que también participaron mandos de la Guardia Civil, el jefe provincial de Costas, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y un representante del Instituto Social de la Marina (ISM).

Las gestiones para poder ubicar el cuartel en la parte de la planta baja de la antigua Casa do Mar que ha quedao vacía al cerrar la cafetería del ISM y que pronto abandonará la Asociación Párkinson Bueu que se traslada a un local de la piscina, están pendientes del informe de Patrimonio de la Xunta. Así lo trasladaron desde la Tesorería de la Seguridad Social que pidió a la Xunta la reversión del inmueble que en su momento le entregó , para recuperar así la titularidad y adscribirlo a la Guardia Civil.

Juncal señala que la Tesorería ya tiene avanzadas las gestiones, en su caso con Patrimonio del Estado, para qeueuna vez que llegue el visto bueno de Patrimonio de la Xunta, se haga la reversión y adscripción. El alcalde confía en que sea cuestión de días o como mucho de pocas semanas. Por su parte, la Guardia Civil ya va a encargar la valoración del proyecto de acondicionamiento del local y el Concello será el encargado de acometer los trabajos. El inmueble puede tener algo más de 200 metros incluyendo los 70 e la antigua cantina del ISM.

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La previsión de Juncal es tener el inmueble preparado ya para este próximo año con el fin de poder concluir todo el traslado del cuartel de Marín a Bueu, que es el lugar que le corresponde ya que la localidad vecina es plaza y ámbito de la Policía Nacional. Está pendiente de confirmar, pero la intención es trasladar desde Marín el servicio de seguridad ciudadana, en donde trabajan cuatro agentes, aunque el catálogo es más amplio, pero las plazas están sin cubrir. Las otras especialidades de fiscal de fronteras y Guardia Civil del Mar seguirían en Marín , aunque Juncal no renuncia a que el traslado a Bueu sea de todo, ya que además el local está junto al muelle.