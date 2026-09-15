Chapela defiende que el Concello no devuelva los 700.000 euros del pabellón de Beluso, pero exige la dimisión de Xosé Leal

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, respalda la decisión del gobierno local de no devolver los 700.000 euros de la subvención de la Xunta de Galicia para la obra del pabellón de Beluso. Un apoyo que, no obstante, viene acompañado con críticas a la gestión municipal y señala especialmente al concejal de Facenda e Subvencións, Xosé Leal, del que reclama su dimisión o cese.

Chapela argumenta que resulta «evidente» que la Xunta consintió la demora en la ejecución de los trabajos en polideportivo de Beluso, «toda vez que nin contestou o escrito do Concello» y cargó con dureza contra la representante autonómica que acudió al acto de reinauguración celebrado el 6 de agosto. «É imposible ter máis caradura que a amosada por Blanca García Señoráns ao vir a presumir da inversión para, acto seguido, esixir que se devolvan os fondos», reprocha.

Unas críticas que el edil hace extensivas a la gestión municipal y ataca al responsable de Facenda e Subvencións. «Esta é unha lousa máis na xestión de Leal, que acumula anos de meteduras de zoca, nunha demostración constante de non estar capacitado para ocupar un cargo público».

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Chapela también se dirige al grupo municipal del PP de Bueu y a su portavoz, Elena Estévez, a la que insta a aclarar qué haría en el caso de ocupar la Alcaldía. «Devolvería 700.000 euros cando as obras xa están feitas? A Xunta, por gobernar o PP en Bueu, perdonaría esa débeda?», se pregunta, al tiempo que defiende que «Bueu merece unha oposición que pense no día de mañá e que defenda os intereses por riba do partidismo».