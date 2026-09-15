Cangas lleva a pleno 18 obras para acometer con 1,1 millones del remanente de tesorería

Cumplido el paso previo de liquidación de la deuda bancaria municipal en algo más de un millón de euros, el gobierno tripartito de Cangas ya está en disposición de poder destinar parte del remanente de tesorería, es decir el ahorro acumulado, a obras y, de hecho, ya presentó a la oposición en junta de portavoces este martes la relación de inversiones por importe de 1.101.000 euros de los 3,3 del remanente. El gobierno es consicente de que estando en minoría necesita del apoyo de la oposición en el pleno para sacar adelante estas obras y que no ocurra como el año pasado que Partido Popular (PP) y Alternativa dos Veciños (AV) bloquearon la liquidación de la deuda municipal, impidiendo que esta capacidad económica quedase liberada antes y se pudieran ejecutrar obras de envergadura.

Junta de portavoces celebrada este martes en el Concello de Cangas. / Gonzalo Núñez

El paquete de obras que lleva el tripartito abarca diferentes parroquias, con actuaciones en su mayoría de menor tamaño y con una capacidad de ejecución inmediata, ya que tienen que tramitarse en lo que resta de año, y en donde figuran muchos parques. La inversión más grande es de 500.000 euros que se corresponde con la aportación municipal a la obra de mejora del entorno y accesibildiad del centro de salud de Cangas que el tripartito había incluido en el Plan Extra de la Diputación y que se eleva a millón y medio. También figura en el paquete la mejora de infraestructura y pavimentación de la rúa Lirio con 190.000 euros; la pavimentación de la rúa Gueo en O Hío, con 30.000; parque de Aldán con 49.000; mejora de la iluminación en los colegios CEIP Espiñeira y A Rúa, con 15.000, actuaciones en la escuela infantil de O Hío (20.000); instalación del parque de Calistenia, con 48.000 euros; destinan 18.000 al suministro de bancos y papeleras y 14.000 al mobiliario para la creación de la Sala Bernardino Graña en la Casa de Cultura que lleva su nombre. En la relación de obras también consta la adquisición de elementos de juego para el colegio de Espiñeira y para la Praza Andalucía, por 13.000 y 12.000, respectivamente. También hay actuaciones en el parque del colegio de Castrillón (13.000) y la reparación del parque infantil de Cimadevila (8.000). De los remanentes se destinan 100.000 euros de aportación extra al proyecto de la Diputación de mejora de aceras en el vial de Herbello-Madalena; para equipos de comunicación de la Policía Local se destinan 18.000 euros, como también igual cantidad para desfibriladores y 17.000 para un motor para la embarcación de Salvamento y 18.000 para la mejora de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Monte Carrasco.

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La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) junto a los integrantes del PSOE y EU en el gobierno, considera que los grupos de la oposición tienen poca excusa para no apoyar este año la inversión de los remanentes. Señala que estas obras son actuaciones que responden a necesidades reales, a demadnas de colectivos y, en muchos casos, a acuerdos adoptados en el pleno con amplia mayoría o por unanimidad. Inclusdo algunas de ellas fueron reclamdas expresamente por el PP, a través de mociones, ruegos o preguntas.