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Religión

Cangas celebra la festividad de la Virgen de los Dolores

A las 19.30 horas habrá una misa solemne en la excolegiata, con acompañamiento musical de órgano

La talla de la Virgen de los Dolores en el interior de la iglesia de Cangas.

La talla de la Virgen de los Dolores en el interior de la iglesia de Cangas. / Santos Álvarez

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R.M.

Cangas

Cangas celebra hoy la festividad de la Virgen de los Dolores, que organiza la Venerable Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores y Soledad de Cangas, que fue fundada en 1748. A las 19:30 horas habrá una misa solemne en la excolegiata, oficiada por el párroco Santiago Pérez, y que contará con un acompañamiento musical de órgano.

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