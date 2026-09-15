Religión
Cangas celebra la festividad de la Virgen de los Dolores
A las 19.30 horas habrá una misa solemne en la excolegiata, con acompañamiento musical de órgano
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R.M.
Cangas
Cangas celebra hoy la festividad de la Virgen de los Dolores, que organiza la Venerable Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores y Soledad de Cangas, que fue fundada en 1748. A las 19:30 horas habrá una misa solemne en la excolegiata, oficiada por el párroco Santiago Pérez, y que contará con un acompañamiento musical de órgano.
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