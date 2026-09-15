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Más de 1.800 personas pasaron por la piscina de Bueu desde su apertura total

Cumple 100 días con el contrato a Viraxes

Imagen de archivo de la piscina de Bueu. | SANTOS ÁLVAREZ

Imagen de archivo de la piscina de Bueu. | SANTOS ÁLVAREZ

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Cristina González

Bueu

La piscina de Bueu cumplió este domingo sus primeros cien días con el contrato de servicios adjudicado a Viraxes, que ha supuesto su apertura total con natación, sauna, clases dirigidas, cursos de natación y gimnasio. El concejal Xosé Leal asegura que los 100 días se cumplen con cifras muy altas de asistencia, con más de 1.800 personas. 1.373 tienen algún abono. Hay 309 abonos individuales, 254 familiares, 112 de la tercera edad, 55 de menores de 21 años y 27 de movilidad reducida.

Además en julio y agosto hubo 30 personas abonadas con la modalidad de verano. Toda esta gente tiene incluida dos accesos libres a nado y sauna, la posibilidad de anotarse gratis a las actividades dirigidas e inscribirse previo pago en los cursos de natación.

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