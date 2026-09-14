El Tribunal de contratos rechaza el recurso del PSOE contra el edificio del auditorio y pisos de alquiler social de Moaña

El tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Xunta (TacGal) ha desestimado el recurso que el portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, interpuso contra el acuerdo del pleno del 30 de julio de licitación del contrato de construcción del edificio de auditorio, archivo municipal y 10 pisos de alquiler social que el Concello levantará en la parcela municipal de Sisalde con un crédito de 7,3 millones de euros yq ue ha propuesto adjudicar, precisamente la semana pasada, a la empresa Construcciones Orega.

El TacGal no se mete en cuestiones urbanísticas, pero señala que el recurso «debe ser inadmitido» porque es un acto por sí solo no recogido en la relación de impugnables en el artículo 44.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), no constan los concretos documentos que conforman el expediente contractual que sí podrían ser objeto de recurso especial como los pliegos o el anuncio, además de que se presentó fuera de plazo.

Añade el tribunal que la única referencia que encuentran en el texto del recurso se refiere a cuestionar los cuadros de superficies del proyecto aprobado, pero ya fue aprobado por la junta de gobierno local el 12 de noviembre de 2024, acuerdo del que se dio cuenta en el pleno del día 28 del mismo mes y consta en los expedientes del acuerdo plenario que impuga Mario Rodríguez «sen que neste acordo conste que se aprobe modificación ao respecto, nin en concreto en relación cos aspectos cuestionados, nin se nos alega tampouco que o recorrente como concelleiro municipal non fose coñecedor dese inicial proxecto». Por eso el Tribunal concluye que no puede entrar a valorar las afirmaciones contenidas en el escrito del recurso sobre dicho proyecto y las peticiones formuladas «que no seu caso poderán ser obxecto de resposta por parte do Concello polos trámites que considere oportunos». Resume que el recurso se dirige contra un determinado acuerdo del pleno municipal, pero sin cuestionar ni un solo aspecto relacionado con el propio procedimiento de licitación, ni siquiera se cita, así como tampoco ningún artículo de la LCSP, «senón consideracións alleas á normativa contractual, como é a urbanística, aspecto que tamén impide un pronunciamento deste Tribunal».

En cuanto al argumento de fuera del plazo, señala que superó los 15 días hábiles del artículo 50 de la LCSP. Explica que el concejal y recurrente asistió a la comisión informativa previa al pleno en la que se analizó el acuerdo impugnado, se abstuvo en su votación «polo que tiña coñecemento do contido do expediente e do acordo a adoptar. A partir de aí, o anuncio de licitación publicouse o 4 de agosto deste año polo que o recurso presentado o día 30 sería «extemporáneo».

La resolución del TacGal acaba con la vía administrativa, pero cabe recurso contencioso.

La reacción de Leticia Santos

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) reprocha el «boicot» que tanto el PSOE como el PP están haciendo a este proyecto de auditorio, 10 viviendas públicas de alquiler social y archivo municipal y dice que forma parte de esos «proxectos que nacen dunha necesidade compartida pola veciñanza e que se constrúen co traballo das institucións, dos colectivos e das persoas implicadas no seu desenvolvemento». Añade que la actuación responde a necesidades reales, está incluida en el programa de gobierno del BNG y fue definida a partir de las prioridades de la ciudadanía: «Foi necesario planificar, redactar proxectos, obter informes, completar documentación e superar trámites administrativos», al tiempo que insiste en que no es un proyecto ajeno a la oposición, sobre todo al PSOE, ya fue impulsado en el mandato de 2019-2023 por el gobierno bipartido, fruto del trabajo conjunto entre socialistas y nacionalistas, con un papel destacado entonces del concejaldel PSOE Rodrigo Currás y del edil del BNG Odilo Barreiro: «Por iso resulta contraditorio que o actual concelleiro socialista cuestione unha actuación na que o propio PSOE participou activamente. O que antes era un proxecto compartido parece converterse agora nunha iniciativa que cómpre frearpolo calendario electoral».

La alcaldesa califica de intento de boicot este último recurso de Mario Rodríguez que el TacGal desestima«porque a vía empregada non permitía abordar as cuestións formuladas, non se identificaban actos concretos da licitación e porque fora presentado fóra de prazo. O Tribunal non entrou no fondo urbanístico da actuación, cuxo proxecto xa foi aprobado en 2024».

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La alcaldesa de Moaña (centro derecha) en el pleno de julio con la oposición al fondo. / Gonzalo Núñez

Las críticas por intento de boicot también las hace extensibles al PP «formulando as mesmas cuestións urbanísticas que expusera o PSOE e cuestionando o cumprimento do planeamento por parte do proxecto» en lo que para Leticia Santos es «oportunismo electoral» por cuanto toda la corporación sabe que antes de ser sometido el proyecto a aprobación, cont´ño con el informe de supervisión favorable d ela Diputación de Pontevedra y con un informe del arquitecto municipal de entonces de que cumple con el PERI de Sisalde y el PXOM de Moaña. Para el gobierno que preside Leticia Santos «resulta evidente que non se está a procurar unha mellora do proxecto, senón introducir obstñaculos para impedir que avance». Insiste en que la ctuación fue informada y tramitada durante años: «O que non se pode facer é utilizar dúbidas xa abordadas tecnicamente como escusa para tentar paralizar un proxecto necesario para Moaña». Recuerda también que este intento de bloqueo se produce en un contexto de rechazo de la Xunta a financiar el auditorio, mientras financió el de Marín, y sin facilitar la promoción de vivienda pública en Moaña: «A pesar desa falla de apoio, o Concello decidiu seguir adiante e cumprir o compromiso coa cidadanía» y pide al PP de Moañla que reclame a la Xunta el mismo compromiso con Moaña que manifiesta en otrosmunicipios gallegos.