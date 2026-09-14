La Diputación reúne al movimiento asociativo de Cangas en el atrio de Darbo

El atrio de la parroquia de Darbo será escenario este viernes día 18 de la primera jornada de convivencia del programa de la Diputación "+Convivir" del período 2026/2027, que cumple su tercera edición. La actividad reunirá, a partir de las 16:30 horas al movimiento asociativo y vecinal de este municipio para "agradecerles todo lo que están haciendo a favor de la ciudadanía", en palabras del diputado provincial Javier Tourís, que se encargó de presentar el programa y que anunció que está prevista la presencia del presidente del organismo provincial, Luis López y del vicepresidente, Rafa Domínguez.

Tourís señala que "+Convivir" es una "oportunidad para seguir fomentando una vida en comunidad, en una jornada en la que nos juntamos, tejemos lazos y creamos espacios de encuentro en donde podemos presumir del avance imparable de esta provincia extraordinaria en la que vivimos". En Cangas de Morrazo, la jornada incluirá un obradoiro de primeros auxilios de Manuel de Manuel Viso, otro de risoterapia a cargo de Mónica Novas, una actividad de gimnasia de mantenimiento a cargo de Toni Garrido y rematará con una merienda amenizada con Dj.

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La reunión en Cangas pone en marcha la temporada de "+Convivir", la tercera que organiza la Diputación para seguir fortaleciendo la relación de esta institución con el movimiento vecinal y asociativo de la provincia. El programa llegará a una treintena de concellos entre este año y el próximo, concentrando a más de 10.000 personas en las dos ediciones anteriores. Tourís, que lidera el área de Acción Comunitaria, recordó que las parroquias son núcleos "en buena parte sostenidos pro la implicaciómn de las asociaciones, que reciben recursos como nunca en nuestras convocatorias de ayudas". Así recuerda las 900 solicitudes en la convocatoria de este año de Provincia Comunitariam +Aqua y Novaqua y que ante estas solicitudes, el gobierno provincial incrementó en 1,7 millonmes el presupuesto para este año con respecto al previsto en las bases de la convocatoria.